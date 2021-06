Invasion Trailer : Sam Neill combat une attaque extraterrestre mondiale

Apple a dévoilé le premier trailer de sa prochaine série Invasion. Le spectacle met en vedette Sam Neill (Jurassic Park, Peaky Blinders) dans le rôle principal, avec Simon Kinberg, nominé aux Oscars et aux Emmy (X-Men : Dark Phoenix, Star Wars Rebels) diriger les choses dans les coulisses. Apple décrit le spectacle comme une série radicale axée sur les personnages. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, la vie sur Terre va être très perturbée par des envahisseurs extraterrestres. Que veulent-ils? À ce stade, ce n’est pas clair. Mais ce qui est clair, c’est que l’humanité n’est en aucun cas prête à faire face aux conséquences d’un événement aussi grandiose.

La bande-annonce s’ouvre sur une vue d’une famille heureuse, en train de vivre sa routine matinale. Les choses semblent assez normales au début. Mais une voix off inquiétante, gracieuseté de Sam Neill, démarre qui permet à une ambiance troublante de s’infiltrer, même si nous sommes nourris de plus d’images de la vie progressant dans le monde, apparemment sans problème. Lentement mais sûrement, les choses commencent à mal tourner et cette ambiance troublante s’approfondit. Pannes de courant généralisées. Les cercles de culture. Saignements de nez. Tout cela se traduit par beaucoup d’action et de destruction. Chaos à l’état pur. Ce n’est qu’à la toute fin que nous avons notre seul et unique aperçu de la menace extraterrestre imminente. On nous présente également le slogan « Accrochez-vous à votre humanité ».

David Weil (chasseurs) est à la tête de l’émission aux côtés de Simon Kinberg. Le spectacle est écrit et produit par le couple. Jakob Verbruggen (L’aliéniste, La Chute) est dans le fauteuil du réalisateur de la série. Verbruggen est également producteur exécutif. Audrey Chon (La zone de crépuscule), Amy Kaufman (Quand ils nous voient), Katie O’Connell Marsh (Narcos, Annibal) et Elisa Ellis sont également productrices exécutives aux côtés d’Andrew Baldwin (L’étranger). Baldwin est également à bord en tant qu’écrivain.

Situé sur plusieurs continents, Invasion se concentre sur une invasion extraterrestre, offrant différentes perspectives à travers le monde. Le casting comprend Shamier Anderson (Contusionné, éveillé), Golshifteh Farahani (Extraction, Paterson, Corps de Mensonges), Firas Nassar (Fauda) et Shioli Kutsuna (Deadpool 2, l’étranger). Pour la plupart, Apple garde les choses assez vagues avec l’intrigue. Nous aurons probablement au moins une bande-annonce supplémentaire d’ici la première cet automne, ce qui pourrait ajouter un peu plus de contexte. Ou cela peut être juste l’un de ces contes qui repose fortement sur le public relativement aveugle.

Il s’agit de la dernière émission originale flashy produite par Apple dans le but de prendre de l’ampleur dans le jeu en streaming. En concurrence avec des poids lourds comme Netflix et Disney +, la société de technologie a produit des succès tels que L’émission du matin et Serviteur, ainsi que la comédie d’évasion Ted Lasso. Mais le service, dans son ensemble, n’a pas encore vraiment décollé. Mais le streaming est l’avenir et Apple a démontré à quel point il est sérieux d’avoir une empreinte dans cet espace. Apple lancera d’abord trois épisodes de la première saison de dix épisodes. Cela sera suivi de nouveaux épisodes hebdomadaires, tous les vendredis. Invasion arrive le 22 octobre sur Apple TV+. Assurez-vous de découvrir la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets : Apple TV Plus, Streaming