Invasion secrète : Nick Fury contre le monde (revue de la série)

Vous devez Univers cinématographique Marvel pas être négatif d’avoir remarqué que les oeuvres de cet univers de films et de séries se sont renforcées ces dernières années fluctuation de la qualité ont été exposés. Des grands blockbusters avec les meilleures notes à la plus petite particule dans les engrenages de la machine à imprimer de l’argent, tout était là.

Et parce que Productions MCU sont tout aussi susceptibles d’être bons, mauvais et à peu près tout le reste, les téléspectateurs potentiellement intéressés sont devenus un peu plus prudents et sautent rarement de joie après de nouvelles annonces. Même si tous les signes indiquent au moins un travail solide, comme maintenant Invasion secrète.

Le Série MCUqui se considère comme appartenant au genre et au sous-genre du drame, de l’action et de l’espionnage le 21 juin 2023 sur la chaîne de vidéo à la demande Disney+ et apporte des personnages populaires comme Talos (Ben Mendelsohn), Agent Ross (Martin Freeman) et Colline de l’agent (Cobie Smulders) de retour, mais bien sûr le centre de l’action est quelqu’un d’autre.

À savoir Nick Fury (Samuel L. Jackson) lui-même, qui après la spot est devenu une personne différente, mais sait toujours exactement comment le jeu des espions est joué. Pourquoi devriez-vous trouver cela excitant et ce qui vous attend exactement, nous vous le dirons dans celui-ci revue de série aux deux premiers d’un total de six épisodes.

Secret Invasion : Notre revue de série de la dernière série MCU sur Disney+

Beaucoup d’entre vous les connaissent sûrement Suites de films de super-héros, dans lequel le personnage principal ne peut plus ou ne veut plus utiliser ses pouvoirs. Parfois même les deux. Le personnage évolue, apprend de nouvelles leçons, apprend à se connaître et aime à nouveau le travail. Ou quelque chose de ce genre. Plus important que les détails le retour.

Le héros ou l’héroïne se glisse dans la combinaison en latex moulante et apparaît à la dernière seconde dans une situation délicatepour sauver le jour et parfois la nuit. Pas toujours, mais souvent avec une cape fluide, une source de lumière dans le dos ou autres chantage visuel. Après une longue période de sécheresse, superhero*in XY est de retour, le public est content.

Cet effet, c’est-à-dire un public heureux qui a l’opportunité retomber amoureux du personnage principalveut aussi avoir « Secret Invasion », mais vous ignorez même de grandes parties de la personnalité précédemment établie de Nick Fury et en apportez une super-agents dos, qui n’est plus vraiment en mouvement. Il a été jeté hors de son propre jeu, mais il n’est pas encore à sa fin. Quelque chose comme ca.

Le Raison car sa descente est aussi bonne que n’importe quelle autre et on peut en dire autant de l’intrigue générale de la série dire. Du moins dans les limites que les deux premiers épisodes de Série Disney+ laissez deviner. Les questions de détail, même dans les scènes autonomes, restent pour la plupart sans réponse et peu indiquent que cela changera à l’avenir.

Qu’est-ce que le pur continuité et le logique En ce qui concerne le MCU, il faut s’attendre à quelques ajustements en conséquence. Nous voulons que le public soit surpris, mais aussi ravi de voir enfin comment Nick Fury est devenu le grand homme que nous avons rencontré il y a tant d’années. Même si pour ça quelques valeurs fixes quelque chose doit être déplacé.

Style de narration et approche technique sont, typiques du MCU, constamment quelque part entre la moyenne absolue et le jeu méticuleux en toute sécurité. Et pourtant « Secret Invasion » peut passionnant être parce que la série ne repose pas vraiment sur des capacités surpuissantes et des menaces tout aussi critiques, du moins au début, mais sur des affrontements plus subtils.

Alors joue Amitié un rôle majeur, travail d’espionnage et bien sûr charabia techniquequi apparaît chaque fois que les créateurs de cette série veulent aller quelque part mais ne veulent pas se soucier des directions. Les personnages et leur interaction les uns avec les autres mais sont assez vivants pour ignorer une telle paresse.

Dans le deux épisodes d’ouverture se présente L’invasion secrète des studios Marvel comme plus intéressant polarcelle d’acteurs forts, d’un personnage principal intéressant et du moins pas un méchant complètement ennuyeux avantages. La chimie entre les acteurs individuels est également si bonne que de nombreux dialogues peuvent vraiment captiver.

Si Secret Invasion réussit, rythme et tension comme spécifié précédemment sur les six épisodes complets est clair recommandation de notre part rien sur le chemin. Au lieu de cela, prenez les raccourcis, les excuses fragiles et choix de personnages difficiles à comprendre plus loin, nous ne pouvons que recommander le travail aux fans inconditionnels.