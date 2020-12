« Invasion secrète »: le prochain grand événement du MCU

Ça fait une semaine depuis Disney vous tiendrez votre journée de l’investisseur et nous traitons toujours les informations divulguées ce jour-là. L’un des grands reliefs parmi les fans de merveille, est que la société a révélé le schéma des futures sorties pour le cinéma et Disney +.

L’une des premières projetées pour la plate-forme de streaming a suscité un grand intérêt parmi les personnes familiarisées avec la bande dessinée. « Invasion secrète« Bien que n’ayant pas de date de sortie officielle, a confirmé le retour de Samuel L. Jackson comme Nick Fury et Ben Mendelsohn comme Talos.

L’introduction de la race change de forme Srkull au MCU dans le film « Capitaine Marvel« Ainsi que la révélation finale dans »Spider-Man: loin de chez soi » dans laquelle Nick Fury et Maria Hill ils étaient en fait Talos et son épouse Soren c’est juste une préparation pour ce qui va se passer dans l’un des plus grands événements de la bande dessinée – n’importe qui peut être un skrull déguisé.

Bien que cette race extraterrestre diffère grandement de sa version imprimée (réfugiés interstellaires au lieu d’envahir les méchants), la vérité est que, contrairement à d’autres lignes narratives qui peuvent différer de sa forme imprimée (Guerre civile), il y a en fait de légers ajustements qui pourraient être apportés pour réussir à adapter ce cadre narratif.

La menace skrull dans les bandes dessinées remonte à l’existence même des Avengers, étant l’un des côtés de la guerre intergalactique contre les Kree, dont la confrontation a maintenu la terre dans un scénario de feux croisés. L’empire Skrull serait laissé sans maison après Galactus dévoré son monde, en commençant par la scène centrale de « Invasion secrète», Une histoire qui a commencé sa publication en 2008.

Le Skrull est venu pour être dirigé par Veranke, une princesse qui aurait prédit le désastre causé par Galactus grâce à quelques livres sacrés de leur civilisation. Elle ordonnerait que leur race suive les préceptes de la prophétie concernant l’installation dans «un monde bleu», qu’ils finiraient par identifier sur Terre. Cela les conduirait à commencer une invasion silencieuse en kidnappant et en se faisant passer pour des personnalités du pouvoir parmi les élites terrestres, y compris leurs super-héros.

Des techniques avancées de camouflage et de mimétisme biologique leur permettraient de copier certaines capacités surhumaines, se mélangeant sans être détectées par des scans ou des échantillons génétiques. La nature skrull de l’imposteur ne serait révélée qu’à la mort, qui s’est produite lors de la mort supposée de Elektra, conduisant les super-héros dans un état profond de paranoïa. Vous ne pourriez jamais dire qui un skrull se préparerait à attaquer.

Comme si cela ne suffisait pas, l’invasion surviendrait au pire moment possible, après les héros de merveille sera divisé en plusieurs factions après les événements survenus en « Guerre civile». Même après le retour des kidnappés sur terre, ils découvriraient que leurs relations avec les autres avaient été perturbées par les actions de leur double.

Celui qui profiterait pleinement de l’invasion était Norman Osborn (alias Green Goblin). Il parviendrait à manipuler certains éléments de l’intelligence pour développer une arme capable d’assassiner Veranke, qui jusque-là se croyait invincible, devant les caméras devant le monde entier.

Osborn utiliserait cela comme un bon coup publicitaire, indiquant clairement (supposément) que BOUCLIER et les Avengers n’ont pas pu détecter l’invasion à temps, se positionnant comme le nouveau fournisseur de paix et d’ordre grâce à MARTEAU, agence qui remplacerait BOUCLIER

Bien que les Skrulls ne soient pas correctement des méchants dans le MCU, certains éléments permettent à l’histoire de se dérouler dans les paramètres de la franchise. Leur maison a été détruite, quoique aux mains des Kree. Cela les a forcés à vivre sur d’autres planètes se mêlant entre leurs sociétés à travers la galaxie.

Bien que l’objectif principal de cette course ne soit pas la conquête, mais la survie, « Spider-Man loin de chez soi« Déjà montré l’ampleur du danger à l’époque Talos prendre l’identité de Fureur, même lorsque ces risques ne sont qu’accidentels.

Il est probable que, s’il apparaît dans l’adaptation, Veranke Soyez l’impératrice d’une faction renégate des Skrull avec un véritable désir de conquête et dont les motivations résident dans un profond ressentiment contre les Kree. Plus qu’une prophétie, votre moteur pourrait être une simple survie.

Il reste encore beaucoup à ajuster, comme l’introduction de Norman Osborn à cet univers ou au rôle qu’ils jouent Fantastique 4 lors de l’invasion, mais ce serait certainement une excellente occasion de présenter un autre grand événement crossover avec des visages nouveaux et anciens de la franchise.