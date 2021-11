Invasion Episode 8 : Quand sortira-t-il et sera-t-il diffusé ?

Les fans anticipent l’arrivée dans Invasion Episode 8 après avoir regardé le septième épisode de la saison. L’émission de télévision américaine a lentement accéléré le rythme de son scénario. De plus, les personnages ont connu un changement majeur qui a séduit les téléspectateurs. Le spectacle se déroule dans le monde de la science-fiction. C’est un genre extrêmement connu. De plus, ce genre a une énorme base de fans dans le monde entier. C’est une des raisons pour lesquelles les téléspectateurs ont manifesté leur enthousiasme pour cette émission.

Le premier épisode a été diffusé le 22 octobre et a suscité beaucoup d’intérêt. Au fur et à mesure que l’histoire progressait, de plus en plus de gens ont commencé à se connecter. Il a fallu un certain temps avant que les téléspectateurs voient leur premier aperçu des extraterrestres qui sont apparus dans la série. Cependant, cela en valait la peine car l’histoire exigeait que l’apparition d’extraterrestres se produise au moment idéal. En termes de réaction au programme, les critiques ont une opinion moyenne de l’émission.

Mais, il n’est pas approprié de juger un programme par les critiques de quelques critiques lorsqu’il y a un public plus large pour le voir. Le célèbre cinéaste américain Simon Kinberg a créé la série en collaboration avec David Well. Le spectacle met en vedette Shamier Anderson Golshifteh Farahani Shioli Kutsuna et Billy Barratt en tant que personnages importants aux côtés des autres personnages. La série a commencé avec les trois premiers épisodes à la date de début. Depuis lors, les nouveaux épisodes sont sortis sur une base hebdomadaire. Sept épisodes sont sortis jusqu’à présent et les téléspectateurs attendent de voir Invasion Episode 8.

Invasion Episode 8: Quand sortira-t-il et heure de diffusion

L’épisode 8 d’Invasion sortira le 25 novembre 2021 à minuit, heure de l’Est sur Apple TV+. L’épisode s’intitulera « Contact ». L’épisode précédent s’est terminé par un cliffhanger dramatique et les téléspectateurs sont impatients de savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l’épisode final, ce sera plus excitant et sérieux. Mitsuki va essayer de trouver une solution pour comprendre le signal de détresse d’Hinata sur son vaisseau. Pendant qu’ils y sont, Trevante va essayer de retrouver ses proches en Amérique. Cependant, seront-ils capables d’atteindre l’objectif qu’ils se sont fixé lors du prochain versement ? Gardez un œil sur l’émission pour le découvrir dans le prochain épisode jeudi.

