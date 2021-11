Invasion Episode 8 : Date de sortie et spoilers

Produit entre les mains de Simon Kinberg et David Weil Le spectacle a été créé par David Weil et Simon Kinberg. Invasion est une série d’action-drame de science-fiction qui se concentre sur l’étude de la façon dont une invasion extraterrestre pourrait avoir un impact sur la vie des gens de la vie quotidienne au lieu de dépeindre un conflit plus grand que nature entre les espèces. Lorsque le mari d’Aneesha commence à se fiancer et envisage de la quitter, des extraterrestres apparaissent et annoncent leur présence. Le soldat américain Trevante Ward est capable de se rendre compte qu’il doit traverser les zones de guerre du monde afin de trouver son ex-partenaire aux États-Unis.

L’épilepsie de l’enfant britannique Casper Morrow se transforme en quelque chose de différent après l’arrivée de l’espèce extraterrestre. Et Mitsuki, membre de l’équipage terrestre du programme spatial japonais, est bouleversée par l’amant de sa vie. Si vous pensez à ce qui vous attend dans le prochain épisode de « Invasion », « .

Date de sortie de l’épisode 8 d’Invasion

L’épisode 8 de ‘Invasion’ sera diffusé le 26 novembre 2021 L’épisode sera diffusé à minuit (HE) sur Apple TV. Les trois premières saisons de la première saison ont été diffusées le 22 octobre 2021. Les sept épisodes restants de la première saison devraient être diffusés le vendredi de chaque semaine.

Invasion Épisode 8 Spoilers

Dans l’épisode 8 intitulé « Contact », Ward peut venir en Angleterre et se rendre compte qu’aucun avion n’est capable de transporter le sien aux États-Unis. Le responsable de l’aéroport pourrait donner à Ward une arme de poing et lui souhaiter bonne chance dans la recherche d’un navire pour transporter le sien au-dessus de l’océan Atlantique. Après les retrouvailles entre Aneesha et Barton dans le dernier épisode, les deux pourraient se connaître davantage, à la grande consternation de Luke qui est assez mature pour savoir que quelque chose ne va pas entre ses parents.

Alors que Mitsuki est détenue lors de l’épisode 7 de l’épisode 7, les autorités japonaises ainsi qu’américaines vont vite se rendre compte qu’elle n’est pas là, et elles seront incapables de créer un lien avec des extraterrestres et seront contraintes de la laisser partir. En attendant, lorsque Casper rentrera chez lui, il découvrira que la seule chose qui effraiera le visiteur.

