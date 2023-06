Intrigue : C’est la FIN EXPLIQUEE du film qui triomphe sur Netflix

Netflix

On vous raconte le dénouement de ce film qui tient tout le monde en haleine depuis son arrivée sur Netflix.



© @RottenTomatoesTrailersHugh Jackman joue le rôle d’un père désespéré qui fera tout pour retrouver sa fille.

Le film Intrigue vient de sortir sur Netflix et c’est déjà le plus vu sur la plateforme, donc si vous l’avez déjà vu mais Vous aviez des doutes sur sa fin, ici on vous l’explique en détail vous pouvez donc être certain du sort des personnages de ce thriller effrayant.

Mais d’abord, nous allons vous dire de quoi parle ce film : dedans Nous voyons Keller Dover (Hugh Jackman), qui est confronté au pire cauchemar d’un père, qui est la disparition de sa fille de six ans. avec son amie, elle n’aura donc pas de repos tant qu’elle n’aura pas trouvé la personne responsable, en suivant son seul indice, qui est un camping-car qui était garé dans sa rue.

Pour ce que puis nous expliquons le résultate de ce film, avec l’avertissement que des spoilers majeurs sont à venir.

C’est la FIN EXPLIQUÉE d’Intriga

Dans les dernières minutes de la bande, nous voyons que Keller a été enterré vivant et qu’il utilise le sifflet rouge de sa fille Anna pour appeler à l’aide.et ce son est entendu par le détective Loki, bien que le dénouement du film ne nous montre pas si le policier parvient à sauver le père en deuil.

Ce que l’on sait, c’est que s’il est secouru, il ira en prison depuis qu’il a kidnappé et torturé Alex Jones (Paul Dano) soupçonné d’être celui qui avait kidnappé sa fille et son amie, alors qu’en réalité celui qui les a kidnappés était Holly Jones (Melissa Leo), qui était fou et se consacrait au meurtre d’enfants.

Et il l’a fait pour transformer les parents en « démons » accablés de chagrin, pour faire la guerre à Dieu.. Ceci est découvert par le détective Loki ( Jake Gyllenhaal ) qui la confronte lors d’une fusillade et la tue, réussissant à sauver et à faire revivre la fille de Keller, lui sauvant la vie.

conclusion

Le dénouement du film est sombre où que vous vouliez le voir : d’une part, Keller a été contraint de torturer Alexandre, qui était en fait un autre enfant kidnappé par Holly qui l’a élevé en l’abusant, pour laquelle il le rendit complice de ses actes. D’un autre côté, même si Keller a été sauvé vivant, j’irais en prison inévitablement, donc ce film n’est pas pour ceux qui recherchent des fins heureuses.

