Into the Wild : le grand geste de la famille Alexander Supertramp avant le tournage

Peu de films parviennent à avoir l’impact qu’il a eu Dans la nature avec vos téléspectateurs. Dirigée par Sean Penn et mettant en vedette Émile Hirsch, centré sur la vie de Chris McCandless, un jeune homme de la classe moyenne en Amérique du Nord qui a décidé de quitter sa vie de privilège et de partir à la recherche de nouvelles expériences en pleine nature, en lâchant tout en chemin. Son chemin l’a conduit au milieu de l’Alaska, où il a perdu la vie après avoir survécu dans un bus abandonné.

Le film de Penn s’est inspiré des travaux de Jon Krakauer, un journaliste qui s’est consacré à enquêter sur la vie de Alexandre Supertramp et jette-le dans un livre. Pour de nombreux amoureux de la nature, cette publication était connue, mais le film de 2007 a servi à la populariser encore plus. En fait, de nombreux jeunes ont été encouragés à vivre une expérience similaire à celle de McCandless.

L’une des personnes impliquées dans le film mettant en vedette Hirsch était le concepteur de la production Colline Derek, qui dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé Il raconta un fait frappant. Comme on le sait, la fin de Alexandre C’était tragique et il est mort de faim, donc, les proches du jeune homme (qui l’ont autorisé à faire cette fiction) ont pensé à un geste incroyable. Tel était l’impact que toutes les personnes impliquées dans la fiction étaient excitées lorsqu’elles ont atteint le bus emblématique : « C’était l’un des films les plus marquants que j’ai faits », il a compté colline.

Quand ils ont trouvé le vrai bus, perdu au milieu de la Parc national de Denali, Sean Penn Il a demandé à l’ensemble de la production un moment de solitude pour entrer dans le véhicule. Puis il sortit et raconta ce qui s’était passé. « Il nous a dit que la famille lui avait donné des provisions pour partir pour les âmes perdues. Il attire des gens du monde entier, qui sont à la recherche personnelle. Je pense que notre film l’a rendu plus célèbre qu’il ne l’était. », il a compté Derek.

Les problèmes générés par Into the Wild

Le livre de Dans la nature a été publié en 1995 et à partir de ce moment, il est devenu une passion pour les aventuriers qui n’a été renforcée qu’avec le film de Sean Penn. Cela a incité de nombreux jeunes explorateurs du monde entier à suivre ses traces et à laisser leur vie confortable dans le passé. Le destin? Le bus International Harvester des années 40 dans lequel il vivait Alexandre Supertramp pendant plus de 100 jours.

Cela, bien sûr, a fait que de nombreuses personnes ont été victimes de complications sur le site, ont perdu leur chemin et ont dû être secourues par les gardes du parc. En fait, au moins deux personnes auraient perdu la vie dans cette tentative. Par conséquent, le gouvernement canadien a décidé de retirer le bus pour décourager les touristes. « Quand ils ont pris le bus, ils m’ont envoyé 500 e-mails. Les gens disent : « Regardez ce qu’ils ont fait ».expliqué colline. Le véhicule a été retiré le 18 juin 2020 et transféré au Fairbanks, Alaska City Museum.

