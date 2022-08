Into the wild : combien de poids Emile Hirsch a-t-il perdu sur le plateau ?

Curiosités

L’acteur qui incarnait Christopher McCandless a dû subir un régime sévère afin d’incarner les dernières scènes du film de Sean Penn.

©IMDBEmile Hirsch, protagoniste du film.

il y a environ 15 ans, Sean Penn a présenté en première dans les salles l’un des films qui est devenu une icône de l’anti-système : dans la nature. Protagonisée par Émile Hirscha raconté la véritable histoire de Christopher McCandless, un jeune homme qui avait tout sauf un jour a décidé de le mettre de côté pour vivre une expérience plus extrême en lien direct avec la nature. Il entreprit ainsi un voyage en Alaska, où il perdit la vie après avoir été piégé dans un bus abandonné qui le fit mourir de faim.

Alors que pour beaucoup, le film est un symbole de ce qui peut être fait lors d’un voyage de découverte de soi, pour d’autres, c’est juste une autre façon de romancer un style de vie impossible pour l’époque dans laquelle nous vivons. L’impact de l’histoire de McCandless que non seulement il est devenu une sorte de martyr mais aussi le bus où il a perdu la vie est devenu son autel. Il en résulta un grand nombre de jeunes perdus à la recherche de ce véhicule, qui fut finalement retiré par les autorités canadiennes pour décourager les aventuriers qui partaient à sa recherche.

C’est ça, le voyage de Christopher McCandless Il est très beau si vous le voyez à travers l’objectif de Sean Pennqui se charge de raconter les meilleurs moments de la vie de ce jeune homme (répliqué d’un livre écrit par le journaliste Jon Krakauer. De toute évidence Sean Penn Il était aussi chargé de montrer le côté le plus dur de la fin de ce jeune homme, quand après avoir adopté son nouveau pseudonyme, Alexandre Supertrampcommença à souffrir de plus en plus du manque de nourriture et des basses températures de l’Alaska.

+ Le travail acharné d’Emile Hirsch dans Into the wild

Afin de reproduire le parcours de Alexandre Supertramp dans dans la nature, Sean Penn Il a proposé à toute son équipe (Émile Hirsch inclus) roulent dans l’ordre chronologique l’histoire de cet aventurier. De cette façon, il serait beaucoup plus facile pour l’acteur de se mettre dans la peau du jeune homme et comment il a traversé chacune de ses étapes jusqu’à ce qu’il atteigne l’Alaska. Cela, bien sûr, signifiait que l’artiste que nous avons vu dans des films comme Seigneurs de Dogtown Oui Météore J’ai dû perdre beaucoup de poids pour les scènes finales.

Derek Collinedécorateur dans la natureparlé avec Regarde qui j’ai trouvé à quel point c’était difficile pour Émile Hirsch faire ce processus. « Je suivais un régime spécial parce que je devais perdre du poids. Nous sommes allés manger et ils nous ont apporté la nourriture et ils lui ont envoyé le menu spécial par courrier. Quand j’ai rencontré Emile, il pesait 77 kilos. Alors il a fait sa part, il a été bon : il a perdu un kilo, cinq kilos, quatre kilos et demi, sept kilos. Puis ça a commencé à devenir dur. », se souvient-il. Selon Collinel’acteur ne pouvait plus dîner avec eux et ils ne pouvaient pas lui parler car, selon ses dires Sean PennJ’étais « affectant » gravement. « Le jour où nous avons fait la scène de l’ours, il pesait 110 livres. Il s’est essentiellement affamé pour jouer ce rôle. »a déclaré le réalisateur dans l’interview.

