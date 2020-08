Il s’agit de la websérie belge de science-fiction de Jason George.

DANS LA NUIT SAISON 2 DATE DE SORTIE

Il devait sortir en 2020, mais en raison de problèmes, il pourrait être publié

en 2020 mai et la série a une saison pour la série et se passe.

Amazon a relancé et deux saisons similaires comprendront 6 épisodes

et incomplet et nous n’avons pas de date de sortie officielle pour la saison

et nous nous attendons à revenir par la suite en 2021.

DANS LA NUIT DE LA SAISON 2 CAST

● Pauline4 Etienne comme Sylive Birdgette Dubois.

● Laurent Capelluto comme Mathieu Daniel.

● Stefano Cassetti comme Terenzio Matteo Gallo.

● Mehmet Kurtulus comme Ayaz Kobanbay.

● Babetida Sadjo dans le rôle de Laura Djalo.

● Jan Bijvoet dans le rôle de Richard Rik.

● Ksawery Szlenkier comme Jakub Kieslowski.

● Vincent Londez comme Horst Baudin.

● Laura Sepul dans le rôle de Chloé.

● Yassine Fadel dans le rôle de Nabil.

DANS LA NUIT DE LA SAISON 2 PLOT

Il n’y a pas d’annonce officielle pour l’intrigue et nous devons attendre

d’autres mises à jour et la prochaine série concernent la génération de phrases. Il a basé

sur le détournement de personnes lors d’un voyage à travers les yeux rouges

Bruxelles et il oblige à courir de l’aéroport à sa manière et exige

un décollage tôt et ça tourne peut les gens s’unir pour de bon et

l’humanité après la plus grande lumière du soleil et pour l’extinction et solaire le

boule de lumière nocturne détruisant et regroupant des visages allant du carburant au

lutte contre le chaos et la mort

et à propos de l’OTAN entre par le soupir de groupe de cartes pour y arriver et fatigué de la nature dangereuse et laisse le soldat derrière et tente sa chance et l’ordre de série pour 6

épisodes et créé par Jason et était lié à entrer en Chine sur

Le 1er juillet 2020 a été renouvelé par Netflix et pourrait ébranler les créatures

des planètes ont causé la fin des ennuis et nous faisons face à des ennemis de

à l’intérieur a un méchant de morceau dans le ciel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂