Into The Night Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et plus encore !! Y aura-t-il une autre série?

Jason George’s Into the Night est une série télévisée numérique de thriller dramatique de science-fiction dystopique basée sur le roman de science-fiction polonais de Jacek Dukaj en 2015, The Old Axolotl.

Into the Night est une série Web d’action-thriller qui a été créée en mai 2020. Il y a beaucoup d’hystérie, comme le détournement, les pénuries de carburant et un manque de nourriture et d’énergie dans le premier épisode de la saison. Le spectacle entier est simplement un frisson de survie pour un groupe d’étrangers. Les fans attendent maintenant avec impatience la deuxième saison de l’émission.

Date de sortie:

La saison 2 de Into the Night n’a pas encore reçu de date de sortie officielle, bien que les détails de la date à laquelle le prochain chapitre sera disponible sur Netflix pourraient arriver à tout moment. À moins de retards inattendus, le prochain versement devrait arriver en 2022 ou 2023, bien que rien n’ait encore été confirmé.

Jeter:

Les acteurs et actrices suivants reprendront leurs rôles de la saison 1 dans la prochaine saison de Into The Night:

En attendant la saison 2 🙇🏻‍♀️

Dans la nuit Netflix 🌃 pic.twitter.com/Ixn0GM1YeC – Israa 🎄💛 (@marrshii) 14 mars 2021

Dans le rôle principal, Pauline Etienne incarne Sylive Birdgette Dubois. Mathieu Daniel est joué par Laurent Capelluto et Terenzio est joué par Stefano Cassetti. Matteo Gallo, Ayaz Kobanbay (Mehmet Kurtulus), Laura Djalo (Babetida Sadjo), Richard Rik (Jan Bijvoet) et Jakub Kieslowski (Ksawery Szlenkier).

Terrain:

La saison 2 de Into The Night reprendra là où la saison 1 s’est arrêtée, car l’émission est basée sur un roman unique en son genre avec beaucoup de place pour le changement. Nous ne savons pas encore grand chose sur le scénario de la saison 2. Cependant, on peut s’attendre à ce que les passagers et l’équipage à bord de l’avion aient droit à un spectacle.

Ce qui pourrait se passer dans Into the Night saison 2 est une hypothèse à ce stade, et il sera amusant de voir où va la série dans sa deuxième saison. Les fans du premier vol ne voudraient pas manquer l’occasion de voir comment se déroule cette histoire captivante.

Bande-annonce:

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂