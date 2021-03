Into a Dream est une aventure émotionnelle dirigée vers PS4 et Nintendo Switch

L’éditeur Top Hat Studios et le développeur Filipe F. Thomaz ont annoncé une nouvelle aventure narrative émotionnelle. Dans un rêve est un beau titre primé qui arrive au public de la console après une vie réussie sur PC. Ce titre unique invite les joueurs à un voyage émotionnel à travers le moment le plus sombre de la lutte.

Le titre devrait sortir sur PS4 et Nintendo Changez à partir du 4 mars 2021. Les joueurs pourront acquérir ce titre pour seulement 13,99 €, ce qui est une bonne affaire pour cette expérience unique et passionnante. Entrez dans l’inconnu en plongeant dans un monde où seuls les rêves existent.

Vous êtes le dernier espoir pour cet homme qui a reçu un diagnostic de dépression. Entrez dans les rêves de Luke Willams et aidez-le à traverser une histoire déchirante de sa vie. Tout cela dans le but d’empêcher Luke de disparaître alors que la dépression s’enfonce de plus en plus forte à chaque instant qui passe.

Les joueurs pénètrent dans un lieu unique et mystérieux dépourvu de tout souvenir. Lorsque vous trouvez un enregistrement, vous l’écoutez et vous réalisez que vous êtes lié aux rêves de Luke Williams. Les souvenirs et le symbolisme se mélangent dans ce monde, et vous devez divulguer les événements et les actions qui conduisent Luke dans son état actuel.

Ce titre traite une émotion complexe difficile à comprendre. Grâce à des visualisations littérales, les joueurs ont une chance de voir plus profondément dans le récit et de dépasser le cœur que Luke tente de cacher.

Sa vie est entre vos mains et c’est à vous de l’aider à faire les premiers pas vers sa guérison. Il a besoin de voir que sa vie compte, et les joueurs sont les seuls à pouvoir être une force motrice dans sa vie.

Explorez le monde de Lukes, rencontrez sa famille et ses amis et trouvez des moyens de l’amener à vous plonger plus profondément dans ce voyage psychologique. Ce conte sera difficile, déchirant et intense pour ceux qui se sont préparés à un voyage de cette ampleur.

Profitez d’une belle bande-son, complétez des énigmes complexes et écoutez la voix off sincère des personnages tout en explorant son histoire. C’est un monde complexe avec de vrais personnages et des relations interagissant de mille façons compliquées.

Ce jeu traite de sujets forts et il vaut peut-être mieux le laisser aux adolescents et aux adultes. Les jeunes joueurs peuvent manquer le but de cette expérience narrative.

Dans un rêve est disponible sur Vapeur et sera lancé sur PS4 et Nintendo Switch le 4 mars.