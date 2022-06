Intimité : La série Netflix est-elle basée sur un cas réel ?

Netflix

Le récent hit de Netflix, Intimacy, a une intrigue vraiment captivante, mais est-elle basée sur la réalité ?

©NetflixIntimité : La série Netflix est-elle basée sur un cas réel ?

le service de streaming Netflix traverse peut-être l’un de ses pires moments d’entreprise, mais pour l’instant, cela ne changera pas que ses sorties ont un engouement instantané, comme il l’a fait récemment avec Intimité. Cette série espagnole est arrivée vendredi dernier et figure déjà dans le Top 5 des plus regardées au monde, mais beaucoup se demandent si l’histoire est basée sur une histoire vraie. C’est comme ça?

L’intrigue se concentre sur l’apparition d’une vidéo sexuelle d’un politicien à l’avenir prometteur, mais lorsqu’elle est divulguée à la presse, elle déclenche une histoire sur la vie de quatre femmes forcées de marcher avec des pieds de plomb sur la fine ligne qui sépare la vie publique .de la vie privée. Dans ses 8 épisodes, ils tenteront de répondre où se dessinent les limites de l’intimité et ce qui se passe lorsque l’intimité est sur toutes les lèvres.

+Y a-t-il une véritable histoire derrière Intimacy ?

Le spectacle mettant en vedette Itziar Ituno Il a un traitement direct envers la violence sexiste et le blâme de la victime, il pourrait donc être lié à tout événement survenu dans la vie réelle dans différents domaines et c’est pourquoi la question a été générée de savoir s’ils étaient basés sur un fait ponctuelle. Votre co-créateur, Laura Sarmientoa dit: « C’est une histoire de sororité d’un point de vue qui n’a pas été abordé de manière aussi exhaustive dans la fiction que nous connaissons ».

Sarmiento expliqué dans une interview avec L’avant-garde Quoi la série n’est pas basée sur un cas réelmais on trouvera quelques points de contact avec la réalité : « Des cas que nous avons tous dans nos mémoires résonnent, comme celui du politicien Olvido Hormigos il y a une décennie ou le cas le plus récent d’Iveco ». Ce dernier fait référence à un employé de l’entreprise qui s’est suicidé après avoir divulgué une vidéo de sexe et qui a également eu un certain impact lorsque l’émission était en développement.

Comme cela arrive habituellement dans les fictions qui mettent en scène des situations de la vie quotidienne, ici elles ne font pas référence à un cas précis, puisqu’il s’est répété à de multiples reprises et elles prennent ce que les victimes ont vécu à l’époque pour tenter de le refléter à l’écran. C’est clair que Intimité a été très bien accueillie, par le public et la critique, et continuera de faire parler d’elle dans Netflix.

