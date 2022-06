Intimité : aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

in

Intimité fait partie des séries du moment sur Netflix et son public s’interroge déjà sur l’éventualité d’une deuxième saison.

Intimité a été ajouté au catalogue du service de streaming Netflix le 10 juin et en quelques jours seulement elle a réussi à se positionner dans le Top 5 des séries les plus regardées au monde. Sa popularité a considérablement augmenté et il a déjà suscité des commentaires positifs de la part des critiques, laissant les téléspectateurs s’interroger sur une deuxième saison. Aura-t-il de nouveaux épisodes ?

Cette nouvelle émission espagnole raconte l’histoire d’un politicien à l’avenir prometteur qui souffre de l’apparition d’une vidéo sexuelle divulguée à la presse et déclenche des histoires sur la vie de quatre femmes obligées de marcher avec prudence sur la fine ligne qui sépare le public vie de la vie privée. L’intrigue répondra où sont tracées les limites de l’intimité et ce qui se passe lorsque l’intimité est sur toutes les lèvres.

Après avoir réussi à Le vol d’argentl’actrice Itziar Ituno revient sur une plate-forme au contenu avec un rôle principal acclamé par tous, en suivant les instructions du scénario écrit par Laura Sarmiento et Verónica Fernández. Le reste du casting a été complété par Emma Suárez, Verónica Echegui, Ana Wagener, Patricia López Arnaiz, Yune Nogueiras et Daniel Barea Cabreraentre autres.

+Est-ce que Intimacy aura une saison 2 ?

Jusqu’au moment, Netflix Il n’a publié aucun type de déclaration pour officialiser une deuxième saison, car ils attendent leurs 28 premiers jours pour observer les résultats et les données de reproduction dans le monde entier. En voyant comment cela se termine pour les femmes principales à la fin de leurs histoires, il est difficile de continuer avec ces personnages, même s’il y a une lueur d’espoir pour continuer l’intrigue.

Dans l’une des dernières scènes, il est suggéré que Malen n’est pas satisfaite de la résolution de son cas, donc Netflix pourrait reprendre ce point de l’histoire pour une deuxième saison avec des intrigues plus personnelles de différentes femmes.. Si la production et le streaming en décident ainsi, nous pourrions avoir les nouveaux épisodes d’Intimacy pour 2023.

