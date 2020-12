Inti Creates annonce l’annulation des retours de Gal Gun pour la famille de consoles Xbox

Inti Creates a annoncé l’annulation de Gal Gun revient sur la famille de consoles Xbox. L’annonce officielle a été faite sur le site officiel du jeu à la fin de 2020. Le titre ne sera désormais lancé que sur PC et Nintendo Switch plus tard ce mois-ci.

Dans la déclaration, le développeur déclare qu’il était en discussion avec Microsoft pendant le développement du jeu. Le jeu était terminé sur la Xbox pendant que Microsoft examinait la ROM principale. Cependant, au cours de l’examen, il est devenu clair que Inti crée ne garantirait pas une expérience cohérente sur toutes les plates-formes. L’annulation n’est pas liée au contenu réel du jeu.

La décision difficile a été prise d’annuler la famille d’appareils Xbox et de se concentrer uniquement sur le PC et Nintendo Déverrouillage du commutateur. Un lancement PlayStation n’était pas prévu pour que l’entreprise puisse concentrer ses efforts sur seulement deux plateformes.

La déclaration d’Inti Creates s’est terminée par des excuses aux joueurs Xbox qui attendaient le match. Cela ne signifie pas la fin de la relation entre Inti Creates, PQube, ou Microsoft. Il est prévu de publier des titres pour les appareils Xbox à l’avenir, mais pour l’instant, des plans pour Gal Gun revient sont annulés.

Gal Gun revient est un remake complet de l’original Gal Gun Jeu. Les joueurs contrôlent un lycéen normal qui a soudainement obtenu la possibilité d’être très populaire auprès des filles. Le protagoniste reçoit une arme spéciale pour combattre les étudiants amoureux.

Dans le même temps, le protagoniste est tombé amoureux de l’une des principales héroïnes. Dans le mode histoire, des événements graves, idiots et ridicules attendent le héros.

L’édition remake contient des graphiques optimisés pour le matériel de la génération actuelle pour un gameplay encore plus fluide qu’auparavant. De nouvelles illustrations et des révisions de conception de personnage apparaissent également dans le jeu. Les événements importants, tels que la rencontre avec les héroïnes primaires, ont également de nouvelles illustrations.

Chacun des plus de 70 personnages est entièrement exprimé. Plusieurs comédiennes japonaises connues ont rejoint le titre pour créer un nouveau film immersif Gal Gun expérience.

Le titre comprend des modes de jeu supplémentaires en plus du «Mode histoire». «Score Attack Mode» permet aux joueurs d’essayer d’obtenir le meilleur score possible. «Doki Doki Carnival» est l’endroit où les joueurs tentent d’attaquer autant de cibles que possible.

Les joueurs peuvent également collecter plus de 250 illustrations du titre précédent et actuel, puis les visualiser dans la galerie. Le remake contient également le DLC populaire du jeu original qui est immédiatement disponible dès le début.

Gal Gun revient ne sera lancé sur PC et Nintendo Switch que le 28 janvier.