Inti Creates annonce la date de sortie de la console nord-américaine pour le retour de Gal Gun

L’éditeur PQube et le développeur Inti Creates ont annoncé la date de sortie de Gal Gun revient en Amérique du Nord. Parallèlement à la date de sortie, les nouvelles étaient un tout nouveau film d’ouverture pour célébrer le lancement en février.

Gal Gun revient est une refonte complète de l’original Gal Gun Jeu. Le protagoniste du jeu a pour lui toutes les femmes de son Académie. Il doit les combattre mais, en même temps, se rapprocher de l’intérêt amoureux de son choix.

Le remake contient plusieurs nouvelles améliorations pour accueillir de nouveaux joueurs dans le jeu. Les mises à jour incluent de nouvelles fonctionnalités et améliorations, des modes de jeu supplémentaires, de nouvelles illustrations dans le jeu, des mini-jeux, une voix complète et du contenu DLC passé.

L’éditeur a précédemment annoncé une édition collector remplie de contenu en édition limitée. Le CE a été créé en partenariat avec Rice Digital et est disponible en exclusivité sur la boutique Funstock. Le CE est vendu séparément de la version standard physique mais se lance pour les trois plates-formes. Les régions Amérique du Nord, Royaume-Uni et Europe sont disponibles.

L’édition Collector comprend plusieurs bonus physiques pour Gal Gun Ventilateurs. Les joueurs recevront un livre d’art de 100 pages rempli d’illustrations de la série. Le package est également livré avec la bande originale officielle de trois CD qui contient toutes les musiques de fond et les pistes vocales.

Sont également inclus six épinglettes métalliques de chacune des filles principales, une pièce de collection du 10e anniversaire, six cartes artistiques des principales héroïnes, une paire de vêtements de «lunettes de sécurité» et une pochette spéciale conçue par le créateur de la série et illustrateur Itou-San.

le Nintendo La version Switch sera livrée avec un jeu en boîte physique, tandis que Steam et Xbox les joueurs recevront un code numérique échangeable. Tous les articles sont emballés dans une boîte d’édition collector.

Les précommandes pour le jeu en édition limitée se vendent rapidement. Heureusement, les joueurs peuvent acheter une édition standard ou une édition numérique pour jouer le jour de la sortie l’année prochaine.

Précommandes pour l’édition physique standard de Gal Gun revient sont maintenant disponibles dans le monde entier. Ils ne viennent avec aucun contenu bonus mais permettent aux joueurs de posséder une édition physique du jeu. Il sera également disponible en téléchargement numérique.

Gal Guns Returns sera lancé sur Nintendo Switch et Xbox Series S / X / One le 28 janvier 2021 avec la sortie du PC via Steam un peu plus tard en février.