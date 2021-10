Interview with the Vampire : la série commencera le tournage en décembre

Le roman de dark fantasy acclamé d’Anne Rice « Entretien avec le vampire » est sur le point de recevoir une nouvelle adaptation qui arrivera sous la forme d’une série télévisée, dont le début du tournage a été confirmé en décembre prochain, selon le réalisateur Alan Taylor.

« Interview with the Vampire » raconte l’histoire de Louis, un vampire qui se trouve dans la ville de San Francisco, Californie en présence d’un intervieweur tremblant à qui il narrera complètement l’histoire de sa vie au cours des 200 dernières années, du moment, il a été transformé en une créature de la nuit.

Plus tôt cette année, il a été confirmé qu’AMC avait donné son feu vert pour la production d’une série de huit épisodes qui adaptera le roman de Rice, étant le premier de sa saga « The Vampire Chronicles », avec l’acteur australien Sam Reid dans le rôle. de Lestat , tandis que Louis sera interprété par Jacob Anderson, connu pour son travail sur la série « Game of Thrones ».

Lors d’un récent entretien avec Collider, Alan Taylor, en charge de la réalisation de l’épisode pilote de la série, a confirmé qu’il y avait déjà un agenda officiel avec AMC pour commencer le tournage de la série en décembre prochain dans la ville de La Nouvelle-Orléans, exprimant son émotion. en raison de son lien personnel avec le livre.

«Cela m’a donné ce sentiment, ce que je pense être la principale chose que j’ai tirée de ce livre, c’est que toutes les autres histoires de vampires que j’avais entendues étaient des conneries, et voici la vérité. C’est la réalité. C’est ce que ce sera vraiment », a déclaré Taylor à propos du livre, qui sera adapté par Rolin Jones en tant que showrunner.

« Interview with the Vampire » est sorti pour la première fois sur grand écran en 1994 avec Neil Jordan (The Crying Game) en tant que réalisateur, avec des performances stellaires de Tom Cruise, Brad Pitt et Kristen Dunst, en plus de la participation spéciale d’Antonio Banderas.