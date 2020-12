Interview sur Atelier Ryza 2, les nouveautés de la saga et Gust

Nous avons pu passer un peu de temps avec Gust et faire une interview sur Atelier Ryza 2 pour en savoir plus sur le prochain titre de la série.

La saga Atelier fait partie de ces saga qui ont un petit trou dans le cœur de beaucoup. Cependant, petit à petit, le titre de Gust atteint de plus en plus de public. Le dernier titre sorti était Atelier Ryza et C’était un changement assez important par rapport aux jeux précédents de la franchise.

Maintenant, les développeurs nous présentent la suite directe de ce jeu, Atelier Ryza 2, « ne respectant pas » plusieurs des « règles » de la franchise. Jusqu’à présent, nous avions des trilogies dans lesquelles nous avions un protagoniste différent (ou deux) à chaque fois. C’est la première fois que nous avons le même deux fois de suite: Ryza.

Ce changement et la possibilité de tester une première version du jeu qui sortira le 29 janvier nous ont permis d’interviewer les développeurs sur l’Atelier Ryza 2. Nous vous laissons avec elle.

Atelier Ryza était un assez gros changement par rapport aux précédents épisodes de la saga. Le système de combat, la disposition du monde, le style musical … Les fans l’ont-ils bien reçu?

En général, [el juego] il a été très bien accueilli par les fans. Mais l’équipe se rend compte qu’il y avait des aspects dont certains n’étaient pas si satisfaits. Nous avons pris certaines de ces opinions à cœur et nous y travaillons pour l’Atelier Ryza 2 et les futurs titres. Bien sûr, il est impossible de répondre aux attentes de tout le monde, mais nous travaillons à prendre au sérieux les opinions de nos fans.

Dans quelle mesure l’Atelier Ryza 2 continue-t-il avec l’Atelier Ryza et dans quelle mesure en diffère-t-il?

Atelier Ryza 2 a lieu trois ans après le premier jeu et se concentre sur la façon dont Ryza a grandi en tant que personne. La dernière fois que nous avons vu Ryza, elle était une jeune étudiante en alchimie, mais maintenant elle est dans le monde et a son propre Atelier. Elle est devenue une vraie adulte!

Bien sûr, les amis de Ryza sont également la clé de l’histoire. Voir ces amis réunis après avoir été séparés émotionnellement et physiquement pendant trois ans, et voir comment les relations entre eux ont changé est vraiment important dans Atelier Ryza 2.

Il n’est pas normal de voir deux livraisons d’affilée avec le même protagoniste. Pourquoi Ryza?

J’ai commencé ce projet dans le but de créer un protagoniste qui continuera son histoire dans la suite. Je voulais m’assurer que cela était possible si la réponse à Ryza était positive. Il y a beaucoup de bonnes choses à propos des titres précédents de la série, où vous voyez différents personnages entrer sous les projecteurs – certains montrent des liens de fraternité, certains montrent des étudiants alchimistes, certains enseignants – mais vous n’obtenez pas la suite ou le développement qui est possible grâce à un temps prolongé avec ces personnages.

Il semble que l’on accorde de plus en plus d’importance à l’exploration et à la traversée des cartes. Nous sommes passés de petites zones indépendantes à d’autres beaucoup plus vastes et pleines de vie. Les nouveaux mécanismes vont-ils encore plus loin?

Nous avons reçu des commentaires de joueurs occidentaux indiquant qu’ils aimeraient continuer à explorer les environnements du jeu. C’est pourquoi nous avons souhaité leur offrir cette capacité en ajoutant de nouvelles «actions de terrain». Si vous voyez un endroit élevé, vous pouvez escalader quelques vignes pour y accéder. Si vous voyez un plan d’eau, vous pouvez le traverser pour vous rendre de l’autre côté.

Nous avons veillé à ce que les joueurs puissent explorer pleinement les domaines proposés cette fois-ci – d’une nouvelle manière amusante!

Le système de combat de l’Atelier Ryza est beaucoup plus simple que les précédents. Rapide et avec beaucoup d’action. Dans Atelier Ryza 2, quels changements par rapport à la première tranche?

Les principaux changements que nous avons apportés au système de combat visaient à le rendre plus facile à utiliser dans l’Atelier Ryza 2. Pour améliorer le système de combat, nous l’avons maintenant fait afin que vous puissiez utiliser un seul bouton pour passer de nombreuses commandes. Cela le rend plus agile et facilite la navigation.

À l’Atelier Ryza, il y avait de nombreux indicateurs différents à prendre en compte, nous avons donc ajusté cela pour faciliter le suivi de l’action.

Dans chaque saga Atelier, nous voyons toujours apparaître les personnages précédents, bien que plus comme un clin d’œil. Cette fois, nous contrôlerons ceux que nous connaissons à nouveau, mais y a-t-il beaucoup de nouveaux personnages?

Il y a trois nouveaux personnages majeurs dans l’histoire: Serri, Clifford et Patty.

Grâce à Serri, vous pourrez en savoir plus sur la tribu Oren. Nous espérons que les joueurs auront hâte d’en savoir plus sur eux et leur histoire à travers ce nouveau personnage!

Clifford a toujours été un chasseur de trésors et à cause de cela, il n’a jamais pu vivre une enfance typique. Non seulement vous serez là pour aider Ryza et ses amis, mais ils pourront lui montrer ce que c’est que d’être jeune!

Notre dernière addition, Patty, est un personnage très intéressant car elle est très différente de Ryza. Elle a vécu toute sa vie dans la capitale animée, tandis que Ryza a vécu sur une île tranquille. Voir leurs interactions, et comment ils s’influencent tous les deux, est une grande partie de l’histoire.

Une question indiscrète: pourquoi les jeux Atelier ne sortent-ils pas sur les consoles Microsoft? Y a-t-il des chances de voir la saga sur Xbox Series S | X?

Je suis un grand fan de Xbox. Je l’ai apprécié depuis la sortie de l’original. L’équipe aimerait avoir un titre sur Xbox, mais la console n’a pas reçu autant de popularité ici que dans le monde entier. Nous devrons attendre de voir à quel point les nouveaux systèmes Xbox se vendent au Japon, mais j’aimerais que la série apparaisse sur Xbox Series S | X.