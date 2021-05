Interview: Samurai Warriors 5 Producer sur la nouvelle direction du redémarrage, le système de changement d’arme, etc.

Cela fait sept ans depuis le dernier jeu principal Samurai Warriors, et Samurai Warriors 5 tente de revitaliser la série hack and slash de Koei Tecmo avec un certain nombre d’innovations. Pour en savoir plus sur le prochain titre d’action – qui sortira sur PlayStation 4 le 27 juillet – nous avons demandé au président et producteur de Koei Tecmo, Hisashi Koinuma, de nous parler de Samurai Warriors 5.



Push Square: Pour tous ceux qui ne connaissent peut-être pas la série Samurai Warriors, pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste Samurai Warriors 5?

Hisashi Koinuma: Samurai Warriors 5 reprend l’histoire de la première entrée de la série et la réécrit avec un nouveau paramètre. L’histoire et les personnages ont été réinventés, et l’histoire se déroule pendant la période Sengoku et propose une action 1 contre 1000 dont les joueurs peuvent profiter.

J’espère que les fans de la série pourront profiter de cette nouvelle version des premiers Samurai Warriors. Pour les nouveaux joueurs, c’est un titre de la série très facile à prendre et à jouer, alors j’espère que vous l’attendez avec impatience et l’essayez.

Beaucoup de personnages de Samurai Warriors 5 les regardent plus jeune. Nobunaga en particulier n’est pas le même chef de guerre intimidant que nous connaissons des jeux précédents. Pourquoi avez-vous décidé d’aller dans cette direction, en vous concentrant sur les personnages dans leur jeunesse?

Ce titre se déroule avant les Samurai Warriors originaux, et nous visons à nous concentrer sur Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi, tout en approfondissant leurs histoires cette fois-ci.

Nobunaga agit en tant que personnage principal de l’histoire, et nous nous assurons qu’il est un personnage pleinement étoffé pour lequel le joueur peut facilement avoir beaucoup d’empathie.

Allons-nous voir des personnages comme Nobunaga Oda devenir le personnage que nous connaissons des jeux précédents? Ou est-ce que Samurai Warriors 5 se concentre sur un seul point de l’histoire?

Oui, cela ressemble plus à un redémarrage car il n’est pas exactement le même qu’avant, mais après avoir vécu de nombreuses occurrences différentes dans l’histoire, il devient quelque chose de proche du Nobunaga Oda qui s’appelait « Le roi démon ».

Samurai Warriors 5 est-il une sorte de préquelle des autres jeux? Ou s’agit-il plutôt d’un «redémarrage» pour la série?

Samurai Warriors 5 se déroule avant la première entrée de la série et l’histoire entre en profondeur dans les histoires de Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi.

L’histoire, les visuels des personnages et le système d’action des premiers Samurai Warriors ont tous été réinventés cette fois-ci et nous avons créé un nouveau cadre pour le titre que les joueurs peuvent apprécier.

Samurai Warriors 5 a un nouveau style artistique audacieux. Quelle a été la réflexion derrière ce changement de direction artistique?

L’objectif principal de cette entrée de la série est que nous réécrivons l’histoire des Samurai Warriors originaux et que nous modifions également de nombreux aspects du titre.

Ces aspects incluent l’histoire, les personnages, le système d’action … Et le style artistique et les visuels aussi. L’équipe s’est beaucoup inspirée du pop art japonais, devenu très populaire dans le monde

Certains personnages qui reviennent (comme Nobunaga et Ieyasu) semblent avoir des armes et des attaques complètement différentes. Chaque personnage a-t-il été reconstruit comme ça, ou est-ce que certains personnages reviennent avec leurs anciennes armes et styles de combat?

Dans Samurai Warriors 5, nous avons implémenté un système qui permet aux joueurs de changer les armes de leur personnage.

Cependant, chaque personnage a une arme avec laquelle il maîtrise, il y a donc des actions spécifiques qui feront passer le personnage à l’une de ses attaques uniques. Nous définissons les armes avec lesquelles ils sont compétents en fonction de l’image du personnage et également en fonction de ce qu’ils ont utilisé historiquement.

Pouvez-vous nous dire quelque chose sur les changements globaux de gameplay dans Samurai Warriors 5? Pouvez-vous toujours échanger entre les personnages pendant la bataille, comme dans Samurai Warriors 4, par exemple? Et quelle était la réflexion derrière le nouveau système «Ultimate Skill»?

Le jeu a beaucoup changé en raison du système que nous avons ajouté qui permet aux joueurs de changer les armes que chaque personnage utilise, ainsi que de nombreux mouvements qui ont également été repensés.

La possibilité de changer de personnage est toujours incluse, et il y a des batailles où vous pouvez choisir un autre personnage de l’histoire, et d’autres où des personnages supplémentaires seront ajoutés au milieu de la bataille parmi lesquels vous pouvez également choisir.

Les compétences ultimes ainsi que la possibilité d’échanger les armes de votre personnage permettront au joueur d’avoir plus de liberté pour personnaliser sa façon de jouer au jeu, et ils pourront également choisir les compétences qu’ils souhaitent utiliser en fonction des ennemis qui apparaîtront. dans chaque mission.

Le mode histoire de Samurai Warriors 5 sera-t-il divisé en différents « chapitres » basés sur les clans et les personnages, comme c’était le cas dans les jeux précédents?

Le mode histoire sera divisé en deux histoires, l’une axée sur Nobunaga Oda et l’autre sur Mitsuhide Akechi.

Les deux histoires se croiseront, et les détails qui ne sont pas abordés dans l’histoire de Nobunaga seront clarifiés dans Mitsuhide’s … Ainsi que d’autres développements dans l’histoire.

Pouvez-vous nous dire s’il existe un mode de création de personnage dans Samurai Warriors 5?

Nous n’avons pas l’intention d’en inclure un dans Samurai Warriors 5. J’aimerais que les joueurs découvrent l’histoire, les personnages, l’action et les visuels redessinés comme Nobunaga et Mitsuhide avant de mettre en œuvre cette fonctionnalité.

Cela fait environ sept ans depuis la sortie de Samurai Warriors 4. Depuis, nous avons Samurai Warriors 4-II, Samurai Warriors 4: Empires et Samurai Warriors: Spirit of Sanada. Ces jeux ont-ils inspiré l’une de vos décisions lors du développement de Samurai Warriors 5?

Chacun de ces jeux particuliers sont des titres hors tournage d’autres entrées de la série, ils n’ont donc pas eu d’influence particulière sur le développement de Samurai Warriors 5.

Cependant, nous prenons en compte la façon dont chacun de ces jeux a été équilibré et les aspects qui ont été bien accueillis.

La série Samurai Warriors a maintenant une histoire riche, qui remonte à la PS2. Y a-t-il un certain type de pression qui accompagne le développement d’un tout nouvel opus dans une série aussi longue?

Bien que nous ressentions une certaine pression alors que nous essayons de nous assurer que les fans de la série apprécieront le contenu de ce titre particulier, nous sommes toujours impatients et essayons de déterminer ce que nous pouvons faire pour augmenter la base de fans des Samurai Warriors. série lors du développement de chaque nouveau jeu.

Pouvez-vous nous parler de vos personnages préférés dans Samurai Warriors 5?

Bien sûr, j’aime beaucoup Nobunaga, mais en regardant la série dans son ensemble, Nō est l’un de mes préférés. Je pense aussi que les designs que nous avons mis en place pour Katsuie Shibata et Toshiie Maeda sont également très cool.

Enfin, avez-vous quelque chose à dire aux fans de la série Samurai Warriors, ainsi qu’à tous ceux qui n’auraient peut-être pas joué aux jeux auparavant?

Il s’agit du premier titre numéroté de la série en sept ans, et notre équipe travaille d’arrache-pied pour créer un nouveau décor qui réinvente l’histoire des premiers Samurai Warriors. Nous avons réécrit l’histoire et réinventé la conception des personnages cette fois-ci, et nous nous concentrons sur la période Sengoku avec l’action 1 contre 1000 pour laquelle la série est connue, ce que je pense que les joueurs apprécieront vraiment.

Pour les joueurs qui ont suivi la série jusqu’à présent, ils pourront découvrir une nouvelle version de la série Samurai Warriors. Les nouveaux joueurs de la série pourront également facilement décrocher et jouer ce titre, j’espère donc qu’ils auront hâte d’essayer le jeu par eux-mêmes.

