Interview: L’équipe Disco Elysium parle du processus de portage PS5, du contenu supplémentaire et des morts stupides

Disco Elysium: la coupe finale. Nous avons hâte d’y jouer. Vous avez hâte d’y jouer. Le port console de l’un des meilleurs titres PC de 2019 arrivera enfin sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le mois prochain, apportant avec lui une masterclass de RPG isométrique qui vous permet d’affronter à peu près toutes les personnalités imaginables. Après avoir atteint une note Metacritic impressionnante de 91, les versions PS5 et PS4 seront livrées avec des quêtes supplémentaires et un travail vocal complet pour chaque personnage. Il fonctionnera également à une résolution 4K à 60 images par seconde. Pour savoir comment le développeur ZA / UM y est parvenu, nous avons rencontré l’écrivain Justin Keenan pour discuter du port PS5, des morts idiotes et de la politique.

Pousser le carré: Pour ceux qui ont manqué l’annonce, pourriez-vous présenter Disco Elysium? De quel genre de jeu s’agit-il et comment jouera-t-il?

Justin Keenan: Sûr. Disco Elysium est un RPG de détective meurtrier avec un cadre unique et un système de compétences. C’est en partie un hommage à nos RPG isométriques classiques préférés – Planescape: Tourment, Tomber, Icewind Dale, et ainsi de suite – mais aussi une toute nouvelle approche du genre.

Sans trop en dire, il y a un corps à moitié nu et en décomposition rapide suspendu à un arbre derrière l’auberge où vous avez séjourné. À qui appartient ce corps? Et qui l’a mis là? Vous êtes un détective censé répondre à ces questions, mais vous avez malheureusement réussi à anéantir tout souvenir de votre propre identité et de votre passé pour des raisons qu’il vaut mieux laisser chaque joueur découvrir (ou non) par lui-même.

En tant que joueur, vous explorerez la ville, rechercherez des indices et interrogerez des suspects, bien sûr (vous êtes un détective après tout), mais vous pouvez également passer de nombreuses heures à faire à peu près tout ce que vous voulez: chanter au karaoké, partez à des rendez-vous, jouez à des jeux de société, participez à des combats, prenez des passe-temps et des valises latérales – c’est vraiment à vous. J’ai du mal à penser à des jeux de console similaires car, franchement, je n’en suis pas sûr est autre chose comme ça sur les consoles.

Après la sortie initiale de PC fin 2019, comment s’est déroulé le processus de portage vers les consoles? Avez-vous rencontré des défis inattendus? Sony a-t-il aidé à faire fonctionner Disco Elysium sur PS5 et PS4?

Dans l’ensemble, ça a été assez fluide. Heureusement, un jeu comme Disco est relativement facile à apporter aux consoles car les commandes et la mécanique ne sont pas trop élaborées. Le principal défi auquel nous avons été confrontés était un peu plus fondamental: comment garder les joueurs de console engagés tout en lisant des centaines de milliers de mots de texte sur leurs écrans de télévision? C’était l’un des principaux moteurs de notre décision d’ajouter une voix off complète pour le Coupe finale.

La pandémie de coronavirus a-t-elle eu un impact important sur le développement des ports?

Moins que ce à quoi vous vous attendiez. L’équipe travaillant sur le Coupe finale est réparti au Royaume-Uni, en Estonie, en Pologne, au Portugal et aux États-Unis, nous avons donc une grande expérience du travail à distance d’un point de vue purement logistique. Cependant, quand il s’agit de faire VO du jeu entier, cela a été un énorme défi. Nous avons en fait trois réalisateurs VO qui travaillent à plein temps avec des dizaines d’acteurs pour que tous les mots d’un million et plus soient pleinement exprimés. Ils ont fait un travail formidable et nous attendons tous avec impatience la version finale.

Comment les contrôles seront-ils mappés à un contrôleur? Cela représentait-il un défi lors du développement ou était-ce un processus assez fluide?

Il est toujours difficile d’apporter un schéma de contrôle clavier et souris à un contrôleur, mais heureusement Disco est assez minimaliste par rapport aux normes de contrôle. Il n’y a pas de combat sophistiqué ou de trucs acrobatiques. L’essentiel est que nous voulions que l’expérience de la console soit aussi naturelle et immersive que possible, d’où les efforts herculéens pour que le jeu soit pleinement exprimé. L’équipe artistique a également ajouté des tonnes de nouveaux détails au monde lui-même – de nouvelles animations, des portraits de personnages nouveaux ou améliorés, de nouveaux effets sonores et lumineux. Ça commence à peine à se rassembler et ça a été incroyable à regarder.

Lorsque le jeu arrivera sur PS5 et PS4 en mars, il sera également livré avec du contenu supplémentaire. À quoi les fans qui ont déjà joué au jeu peuvent-ils s’attendre de ces nouvelles quêtes et lieux? Sont-ils conçus pour s’étendre sur le monde ou vont-ils influencer directement l’histoire principale?

Nous avons ajouté quelques nouveautés à découvrir ici et là pour les joueurs, mais le cœur du nouveau matériel est ces quêtes de vision politique. Ce sont quatre quêtes mutuellement exclusives, une liée à chacun des quatre alignements idéologiques majeurs du jeu. Ces quêtes (ou certaines de leurs versions) sont en fait planifiées depuis longtemps, mais malheureusement elles ne sont pas entrées dans la version originale, donc le Coupe finale a été une excellente occasion de revoir certaines idées qui nous préoccupent depuis un certain temps et de les faire vraiment bien.

De par leur conception, ces quêtes n’auront pas d’incidence majeure sur le scénario principal du jeu. Vraiment, ces quêtes visent à donner aux joueurs la possibilité de mener à bien certains thèmes idéologiques de l’histoire et d’explorer ce qui se passe réellement derrière la posture politique dans laquelle le protagoniste aime parfois s’engager.

Je devrais également dire que chacune de ces quêtes est unique – elles sont aussi différentes les unes des autres qu’elles le sont de toutes les autres quêtes de Disco Elysium. Certains vous présentent de nouveaux personnages, certains viennent avec de nouveaux éléments, d’autres changent de manière permanente votre interface utilisateur ou un autre morceau du monde. Je ne veux vraiment pas en dire plus à leur sujet.

En tant que premier jeu de ZA / UM, vous attendiez-vous à ce que Disco Elysium reçoive les éloges de la critique sur PC? Ressentez-vous maintenant une pression supplémentaire pour livrer avec ce port de console?

A partir du moment où j’ai vu une première démo du protagoniste se réveiller dans les Whirling-in-Rags, j’ai su que ce jeu était quelque chose de désespérément spécial. C’était la première fois depuis que je jouais à Fallout original en tant qu’enfant que je pensais: C’est le genre de jeu que je veux faire. Je pense que tout le monde dans l’équipe de développement ressent la même chose. Mais nous avons toujours été submergés par la réponse, de la part des critiques et des fans. Nous avons vendu un million d’exemplaires! Des jeux comme celui-ci ne sont pas censés se vendre à un million d’exemplaires.

Donc non, je ne dirais pas qu’il y a une pression, juste une immense excitation et une immense gratitude. Nous avons vraiment hâte que les joueurs sur console fassent enfin l’expérience de tout ce que nous leur réservons.

Maintenant que le portage est presque terminé, quelle est la prochaine étape pour ZA / UM? Seriez-vous intéressé à développer une suite ou à passer à quelque chose de complètement nouveau?

On m’a dit que je ne peux pas en dire trop sur les projets futurs pour le moment, mais soyez assurés que nous sommes tous encore employés et travaillent.

Disco Elysium est un jeu imprégné de politique qui se relance dans un climat d’incertitude politique, le Brexit et la nomination de Joe Biden à la présidence des États-Unis n’étant que deux exemples. Diriez-vous que le jeu reflète fidèlement le monde dans son état actuel, avec la possibilité de jouer comme une personne complètement terrible, un ange ou n’importe où entre les deux?

Avant 2020, je disais aux gens auxquels je pensais Disco comme un reflet psychique ou surréaliste de notre réalité politique plutôt que strictement réaliste. Et je pense toujours que c’est principalement vrai. Mais – et cela peut compter comme un spoiler mineur – il y a ce moment dans le jeu où vous parlez à une personne très intelligente de l’histoire récente du monde, et si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions sur les causes de ce que nous appelons le Antecentennial Revolution (une révolution mondiale ratée la événement définissant la trame de fond du jeu). Et puis vous découvrirez que l’une des causes de cette conflagration mondiale était une nouvelle pandémie que les régimes inepte et sclérotique du monde se sont avérés complètement mal équipés pour gérer.

Dans la chronologie du jeu, cette pandémie conduit à l’effondrement des gouvernements, une série de soulèvements révolutionnaires, une éruption de colère, d’espoir et de misère à grande échelle. Quand j’ai rencontré le moment pour la première fois au début de 2018, je pensais que c’était un joli détail étrange – un peu improbable, un peu obsédant – mais qui sait à quoi cela ressemblera dans deux, trois ou dix ans?

Quelle est la manière la plus stupide de votre mort dans Disco Elysium?

Tous les décès ne sont-ils pas également stupides, en fin de compte? Cela dit, celui qui me colle vraiment est le moment où j’ai eu une crise cardiaque en essayant de soulever une barre dans un bâtiment abandonné parce que je voulais désespérément impressionner mon partenaire. Quelque chose à propos de celui-là frappe un peu trop près de chez nous.

Disco Elysium: The Final Cut sort sur PS5 et PS4 en mars 2021, avec des ports vers d’autres consoles qui suivront dans les mois d’été. Nous remercions Justin Keenan d’avoir pris le temps de répondre à nos questions et Sophie Carter d’avoir rendu l’interview possible. Êtes-vous prêt à mettre votre chapeau de détective et à résoudre le crime de Disco Elysium? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.