Interprétez le livre de la nuit du thriller Occult FMV sur PS5, PS4 ce mois-ci

Wales Interactive, les rois et reines actuels des expériences FMV, est de retour avec un autre thriller interactif tourné pendant le verrouillage: Night Book. Cette horreur psychologique tire parti d’une astuce similaire à la comédie romantique Five Dates, ce qui signifie qu’elle est composée de séquences de webcam adaptées aux pandémies plutôt que d’acteurs sur un plateau.

Il y a cependant des noms célèbres parmi le casting, dont Colin Salmon, dont les joueurs PlayStation se souviendront peut-être également. PSVR jeu de gangster Blood & Truth. « Night Book est plein de terreur et de suspense surnaturels alors que Loralyn, une traductrice enceinte travaillant à domicile, est diaboliquement trompée pour apporter un mal incalculable dans sa vie », lit-on dans le communiqué de presse.

Le texte de présentation continue: «Avec le mari de Loralyn absent et son père malade à la maison avec elle, les joueurs, en tant que Loralyn, doivent prendre des décisions importantes qui protègent la famille ou les mettent involontairement en grave danger. Bien que Night Book présente une histoire, il y a plusieurs chemins et fins à découvrir.

Le jeu arrivera sur PlayStation 5 et PS4 le 27 juillet, bien que le communiqué de presse soit un peu vague quant à savoir si la version de nouvelle génération fonctionne ou non avec une compatibilité descendante. Nous contacterons Wales Interactive pour obtenir une confirmation et nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus. Cela n’a pas vraiment d’importance : ce ne sont que des images d’action en direct, après tout.