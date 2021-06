Interpol travaille sur de la nouvelle musique depuis l’année dernière

Le groupe de rock alternatif américain « Interpol » a révélé que, depuis l’été dernier, ils ont commencé à travailler à distance sur du nouveau matériel et se sont récemment réunis pour commencer à assembler leurs nouvelles chansons.

Dans une publication sur le compte Instagram officiel du groupe, les membres d’Interpol ont exprimé qu’en raison de la pandémie de coronavirus, « nous avons dû utiliser Internet pour faire circuler des idées et collaborer à distance. C’est une nouvelle expérience pour nous ».

Heureusement, au cours des derniers mois, nous avons eu l’occasion de nous rencontrer en personne et de continuer à développer ces idées à l’ancienne, à haute voix et en personne.

Les membres d’Interpol notent qu’ils ont récemment terminé avec un deuxième tour de composition musicale en personne, notant que la réunion a eu lieu dans une maison située dans les montagnes Catskills dans le sud-ouest de l’État de New York, et que les restrictions imposées par la pandémie ont façonné leur nouvelle musique d’une manière positive et ils ont pris cet événement comme une opportunité de grandir et de tirer le meilleur d’eux-mêmes.

Heureusement, ce travail montre que lorsqu’on est obligé de trouver de nouvelles façons de faire face aux défis familiaux, les résultats peuvent être inattendus et magnifiques.

Les membres d’Interpol concluent que « cela prendra un certain temps » avant de pouvoir sortir leur nouveau matériel, mais que ce « sera magique de le jouer en direct et d’être à nouveau avec leurs fans », anticipant quelque chose de vraiment épique.

Suite à la sortie de l’EP « A Fine Mess » en 2019, Interpol n’a pas sorti de nouvel album depuis 2018 avec « Marauder », bien que Paul Banks, le leader du groupe, se soit occupé de quelques projets parallèles comme Muzz, le groupe formé ensemble à Matt Barrick, batteur de Walkmen ou au multi instrumentiste Josh Kaufman.