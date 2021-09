Interpol a commencé l’enregistrement de son nouvel album

Les membres du groupe de rock indépendant Interpol ont officiellement annoncé qu’ils avaient commencé à travailler sur leur nouvel album studio dans la ville de Londres, avec la collaboration des producteurs Flood & Moulder (connus pour leur travail aux côtés de groupes tels que Nine Inch Nails, Depeche Mode ou Les Citrouilles Smashing).

Kessler, guitariste d’Interpol, a annoncé le début de l’enregistrement de ce nouveau matériel, qui serait le dernier que le trio new-yorkais sortira au public après leur album « Marauder » en 2018, précédé en 2019 d’un EP intitulé « Un beau gâchis ».

« Nous sommes des fans de longue date de leur travail, et nous sommes ravis d’être dans un studio avec eux, pour bien commencer cette fête », a commenté Kessler dans sa déclaration (via NME). Le nouvel album d’Interpol, qui n’a pas encore de titre officiel, pourrait atteindre le public l’année prochaine via le label Matador Records.

Plus tôt cet été, les membres d’Interpol ont annoncé qu’ils travaillaient sur du nouveau matériel à distance pendant une année entière, notant qu’ils commenceraient très bientôt les enregistrements en personne. « Nous avons dû utiliser Internet pour faire circuler des idées et collaborer à distance. C’était une nouvelle expérience pour nous », ont-ils partagé via Instagram.

Interpol a souligné qu’ils avaient déjà réussi à se rencontrer dans une maison située à proximité des monts Catskill pour pouvoir terminer le processus d’écriture de leur nouvel album, réussissant à échanger des idées et des retours comme ils le faisaient avant le pandémie. Le groupe a également commencé à préparer son retour imminent sur scène.