Internet Sensation Quinta Brunson discute de ses nouveaux mémoires et de la musique qui l’inspire — Spotify

Quinta Brunson, acteur, écrivain, comédien et créateur de mèmes viraux, ajoute un autre titre de poste à la liste : auteur.

Elle est connue de beaucoup pour son rôle principal dans les vidéos Buzzfeed et en tant que « il a de l’argent” girl, un mème inspiré de la vidéo virale qui a recueilli plus d’un million de vues. Elle a également reçu des éloges pour son rôle dans l’émission télévisée Un spectacle de croquis de dame noire et est en train de créer, de produire et de jouer dans le prochain spectacle École primaire Harrity. Maintenant, la star aux multiples traits d’union célèbre la publication de ses nouveaux mémoires, elle mème bien. Le livre donne aux fans un regard intime sur sa vie à travers une collection d’essais personnels amusants reflétant son expérience qui est devenue une renommée virale.

Pour célébrer la publication de ses mémoires, Quinta a canalisé sa passion pour la musique en organisant un programme exclusif Liste de lecture Spotify. Pour l’enregistrement rencontré l’auteur pour parler de devenir viral, des défis de l’écriture et de ses inspirations musicales.

Crédit photo: Les frères Riker

En tant que personne qui, à bien des égards, a commencé à « devenir viral » et continue de le faire, comment créez-vous un contenu qui résonne avec autant de personnes ?

Je ne pense pas qu’il y ait un chemin spécifique. Un tweet pertinent peut devenir viral, mais une attaque d’ours peut également devenir virale. C’est une question de choc et de crainte, et il existe de nombreuses façons d’y parvenir. Mais je ne pense plus que la viralité soit la chose la plus importante, ce qui, je le sais, pourrait être ironique venant de moi. Créer du contenu, qu’il s’agisse de quelque chose sur Internet, à la télévision, de la musique ou quelque chose qui ressemble à de l’art, c’est le plus important. Si ça devient viral, tant mieux. Si non, c’est bien aussi. Il s’agit vraiment de créer un travail significatif.

Tu as dit qu’en écrivant elle mème bien était la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Qu’est-ce qui a rendu cela plus difficile que d’autres projets sur lesquels vous avez travaillé ?

D’une part, lorsque vous écrivez un mémoire, vous vous rendez plus vulnérable. Avec le spectacle, je crée des personnages fictifs. Mais là, c’est moi que je mets sur la page, donc naturellement je me suis sentie plus protectrice. De plus, le livre sera là pour toujours. Vous ne pouvez pas entrer et changer le livre une fois qu’il est terminé, vous devenez donc très conscient de ce que vous dites. Mais je voulais surmonter cette peur et prendre des risques. Si certaines personnes n’aiment pas ce qu’il y a dans le livre, c’est bien, mais ce sont mes vérités. Je ne peux rien faire d’autre que dire la vérité dans mon livre.

Une autre partie difficile était que j’écrivais le livre pendant une période très formatrice de ma vie. J’écrivais de 27 à 31 ans et tellement de moi changeait. En écrivant un livre, vous êtes censé commencer par une idéologie et des thèmes. Mais c’est compliqué quand votre estime de soi est encore en train de changer. C’était beaucoup de vérifier avec moi-même et de demander ce que je crois? Qui suis-je réellement et qu’est-ce que je mets sur la page ? Et la réponse est que je suis différent de qui j’étais il y a un mois. Et je veux pouvoir dire cette vérité maintenant. C’était comme une thérapie, mais j’étais ma propre thérapeute.

Écoutez-vous de la musique lorsque vous écrivez ?

En fait, j’aime beaucoup écouter de la musique classique quand j’écris parce qu’elle n’a pas de paroles. J’ai l’impression d’avoir plus de liberté pour écrire au lieu d’écouter les paroles. J’aime vraiment la vieille école Beethoven; J’en mets et je fais avec.

Avez-vous des artistes préférés que vous écoutez lorsque vous êtes en dehors de l’horloge ?

J’aime tellement la musique. C’est tellement formateur pour mon esprit. je suis un grand fan du groupe L’Internet–sera toujours, a toujours été. Les autres favoris sont Solange, Franck Océan, Hiatus Kaiyote, Petit dragon, et Sans nom. Il y a un artiste nommé Amindi dont la musique, j’espère, sera plus jouée. Chat-tonnerre, je peux le jeter à tout moment. Stevie Wonder, je pense qu’il est absolument le meilleur artiste de tous les temps. Et Arétha Franklin, elle joue beaucoup, tout comme Mme Lauryn Hill.

Et certainement Anderson .Paak. J’étais tellement content d’Anderson .Paak et Bruno Mars formant Soie Sonique. Vous savez quand vous sentez que quelque chose a été fait personnellement pour vous ? J’ai l’impression qu’ils ont fait cette collaboration pour moi. Séparément, ce sont deux de mes artistes préférés, et quand ils ont formé un groupe–Je ne pouvais même pas. C’est l’une des rares choses qui se sont produites en 2020 qui m’ont apporté de la joie.

Vous avez organisé une liste de lecture à associer à votre nouveau livre. Comment avez-vous choisi les chansons pour cela ?

La playlist est vraiment sympa ! Je voulais créer une liste des chansons que j’ai mentionnées dans mon livre dans l’ordre où elles sont mentionnées afin que les gens aient l’impression de faire le même voyage que moi. La première chanson sur laquelle j’ai dansé à l’école de danse était la Space Jam chanson thème par DJ’s Quad City, « Space Jam”, donc je voulais que ce soit l’introduction musicale de la playlist au livre parce que c’est amusant et représente mon enfance. Ensuite, cela devient des chansons plus matures, des ballades, des briseurs de cœur et des chansons de Stevie Wonder qui s’intègrent dans ce monde de toutes sortes de manières différentes. Vraiment, je voulais que les gens puissent vivre le voyage du livre sous forme de liste de lecture de la même manière que la bande originale d’un film.

Si vous deviez choisir une chanson pour représenter le livre, quelle serait-elle ?

Tu sais à quelle chanson je pense beaucoup ? La chanson thème de l’émission télévisée Grande Bouche, « Changements » par Charles Bradley. C’est très simple, les paroles sont juste « Je traverse des changements », mais je pense que cette chanson est une bonne représentation de ce livre. je parle beaucoup en elle mème bien sur l’évolution et me permettre de changer tout au long de ma vie. Je pense qu’une partie de la croissance consiste à se laisser aller à ces changements et à ne pas y résister. J’en parle aussi à travers les mèmes et comment les mèmes évoluent sur les réseaux sociaux. J’adore entendre cette chanson quand la série commence parce qu’elle touche juste votre cœur.

Explorez la liste de lecture organisée par Quinta, inspirée de ses nouveaux mémoires elle mème bien, au dessous de.