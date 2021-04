Internet se répand à propos de la «  salade de maïs soufflé  » de Molly Yeh, alors nous l’avons essayé

Mayo et pop-corn: deux ingrédients que vous pourriez déguster séparément mais que vous n’aviez jamais pensé à combiner… jusqu’à présent.

La star de Food Network Molly Yeh dit qu’ensemble, ils font la salade parfaite.

Ce week-end, après l’utilisateur de Twitter @AudVisuals a tweeté un clip vidéo dans lequel Yeh fait sa « Crunchy Snap Pea Popcorn Salad » dans un épisode de son émission « Girl Meets Farm », Internet a perdu l’esprit sur le plat, qui comprend un mélange de pop-corn, de mayonnaise, de crème sure et de légumes.

Dans la vidéo, Yeh décrit sa recette comme un «riff sur un plat emblématique du Midwest» et affirme qu’elle est «tellement Midwest, tellement excentrique et délicieuse».

« Pourquoi quelqu’un voudrait-il du pop-corn pâteux avec des légumes verts sur le dessus? » a répondu un utilisateur au tweet viral, tandis qu’un autre a ajouté: « Si je viens et que vous me donnez du pop-corn mayo, je prendrai cela comme une menace. »

«C’est pourquoi les bureaux doivent rester fermés après la pandémie», a écrit quelqu’un d’autre. « (Parce que) je connais quelques bêtises qui amèneraient ça au potluck de bureau. »

Chez 45secondes.fr Food, nous adorons essayer des recettes virales, aussi farfelues qu’elles puissent paraître, alors nous avons eu notre propre potluck au bureau (à domicile) et avons testé la recette de Yeh.

Avec des ingrédients comme des carottes râpées, du céleri et de la mayonnaise, j’avais l’impression de rassembler les produits pour la salade de macaronis – uniquement avec, vous savez, du pop-corn.

J’ai été agréablement surpris par les saveurs de la salade de maïs soufflé, même si j’avais été un peu nerveuse à l’idée de la préparer. Terri Peters

Yeh met son ingrédient principal dans une cocotte, mais pour gagner du temps, j’ai utilisé du pop-corn pour micro-ondes, et ça a très bien fonctionné: deux sacs donnent assez pour faire la recette complète.

Le maïs soufflé est mélangé avec l’assaisonnement pour maïs soufflé au cheddar blanc et les carottes, tandis que le céleri et les pois mange-tout sont mélangés avec une vinaigrette à base de mayonnaise, de crème sure, de vinaigre de cidre de pomme, de moutarde de Dijon et d’échalotes.

Encore une fois, les principales vibrations de la salade de macaronis. Et le goût? Eh bien… je n’étais pas en colère contre ça.

La vinaigrette à base de mayonnaise est plus subtile que vous ne le pensez, recouvrant légèrement les grains éclatés. À ma grande surprise, ce n’était pas détrempé. Et les verts placés sur le dessus (j’ai remplacé le cresson par la roquette) rafraîchissent la saveur. J’ai continué à y retourner pour plus de bouchées. Je suppose, comme le dirait mon mari, que je ne le chasserais pas du lit pour avoir mangé des craquelins… ou du pop-corn.

Sur Internet, des recettes pour le plat supposé du Midwest existent depuis un certain temps. Certains réclament du bacon et des châtaignes d’eau, d’autres de l’oignon vert ou du cheddar. Mais le dénominateur commun est toujours du maïs soufflé mélangé à une vinaigrette semblable à une salade de macaronis.

Étonnamment, j’ai continué à y retourner pour plus de bouchées du plat « original ». Terri Peters

Mes amis du Midwest, comme tant d’autres dans les réponses du tweet viral, ont plaidé le cinquième.

«Je n’en ai jamais entendu parler», a déclaré mon meilleur ami, qui a grandi dans le Minnesota.

Une autre amie, de l’Iowa, a déclaré qu’elle avait un ami qui avait servi une fois une salade verte garnie de pop-corn lors d’un événement, mais rien de tel.

« Le vôtre ressemble beaucoup plus à un salade de maïs soufflé« , m’a-t-elle dit. » Celui que j’avais était plus comme… du pop-corn comme substitut aux croûtons. «

