N’a-t-il pas le numéro de Loon?

Loon a récemment été libéré de prison, après avoir purgé près d’une décennie derrière les barreaux. L’ancien artiste de Bad Boy, qui a changé son nom en Amir Junaid Muhadith alors qu’il était enfermé, a été libéré d’un établissement correctionnel de Floride jeudi dernier. Fêtant sa libération, Loon est sorti avec certains de ses amis, dont le partenaire commercial d’Akon et son frère Abou “Bu” Thiam. Loon, Bu et d’autres ont posté aux côtés d’une Roll Royce dans une photo téléchargée sur Instagram. L’équipage a l’air satisfait de leur nuit, et Shaderoom est allé de l’avant et a republié la photo. Diddy, le magnat et superstar, a décidé d’écrire un commentaire sur le post Shaderoom. “Dieu est grand. Bienvenue à la maison”, a écrit Diddy. “Attrape-moi roi. Amour.” Bien sûr, vous ne pouvez pas être quelqu’un comme Diddy et ne pas vous attendre à ce qu’il y ait des réactions négatives sur chaque petite chose que vous faites. Les fans ont sauté sur Twitter pour traîner Diddy pour de nombreuses raisons. Certains trolls ont essayé de comprendre pourquoi Diddy laisserait un commentaire sur la page Shaderoom au lieu de contacter personnellement son ancien artiste. D’autres pensaient que l’intention de Diddy de créer des liens avec quelqu’un qu’il n’aurait pas soutenu après des années de prison était insignifiante. Que pensez-vous de la situation?