Internet Explorer prend sa retraite

Microsoft abandonnera Internet Explorer en 2022. Le navigateur Edge en héritera alors finalement. Internet Explorer est encore principalement utilisé par certaines entreprises aujourd’hui, conformément aux systèmes internes obsolètes. Pour ces utilisateurs, il y aura un mode Internet Explorer dans Microsoft Edge.

Internet Explorer est disponible pour surfer sur Internet depuis 26 ans. Le 15 juin 2022, Microsoft mettra fin à la prise en charge du navigateur avec quelques exceptions spéciales telles que le «canal de maintenance à long terme» de Windows 10 pour un support payant à long terme. Internet Explorer en avril 2021 a toujours une part relativement fière de 5,22% sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, selon les études de marché de Netmarketshare.

Internet Explorer fait toujours partie de Windows 10

Microsoft a publié le navigateur Edge en 2015 pour remplacer lentement Internet Explorer. Cependant, Internet Explorer est toujours installé avec Windows 10. Selon un nouvel article sur le blog Windows, Edge est plus sécurisé, plus compatible avec les normes Web modernes et plus productif et plus facile à utiliser. Les consommateurs et les entreprises devraient idéalement passer à Edge d’ici le 15 juin 2022, souhaite le fournisseur.

Cependant, étant donné que les entreprises ont créé un total de 1678 sites Web et applications sur la base d’Internet Explorer, Microsoft a intégré un mode Internet Explorer dans le navigateur Edge. Cela signifie que ces sites Web et applications peuvent être exploités plus longtemps et que la prise en charge de ce mode est garantie jusqu’en 2029 au moins.

Internet Explorer a remporté la «guerre des navigateurs» contre Netscape

En 1995, la «guerre des navigateurs» a commencé entre Netscape Navigator et le navigateur Internet. Depuis que Microsoft a intégré le navigateur interne à Windows, la société a finalement pu abandonner Netscape Navigator. En fait, Internet Explorer fait toujours partie de Windows aujourd’hui et Microsoft n’a pas encore confirmé que le navigateur Edge le remplacera dans cette fonction. Cette annonce ne devrait pas tarder à venir.