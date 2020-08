Internet est confus à propos de l’amitié “étrange” d’Addison Rae et Kourtney Kardashian

Comment Addison Rae et Kourtney Kardashian se sont-ils rencontrés? Une enquête…

Si vous avez été sur Instagram récemment, vous sauriez que Addison Rae et Kourtney Kardashian sont soudainement devenues BFF du jour au lendemain? Oui, c’est époustouflant. Beaucoup se sont demandé comment les jeunes de 19 ans et 41 ans se sont peut-être croisés.

Eh bien, apparemment, l’amitié entre Addison et Kourtney a commencé en janvier lorsque Kourtney a demandé à YouTuber David Dobrik de l’aider à lancer le compte TikTok de son fils Mason Disick. En mars, David a ensuite impliqué Addison (l’une des plus grandes stars de TikTok) dans TikTok de Mason, et c’est à ce moment-là qu’elle et Kourtney se sont vraiment entendues.

LIRE LA SUITE: Kourtney Kardashian supprime l’Instagram de Mason après avoir publié sur la vie privée de Kylie Jenner

“J’ai rencontré Kourtney par l’intermédiaire d’un ami, par l’intermédiaire de David”, a déclaré Rae Le spectacle de Tom Ward en juillet. “Nous avons surpris Mason, car Mason a aimé mes vidéos sur TikTok.” Elle a ajouté: “Je suis juste restée dans les parages et nous nous sommes vraiment rapprochés. Nous avons commencé à travailler ensemble. Nous avons fait une vidéo sur son YouTube de nous faisant un entraînement pour les fesses et tout, alors c’était amusant.”

Eh bien, Addison et Kourtney ont récemment porté leur amitié au niveau supérieur. Addison s’est rendu à Palm Springs avec Kourtney et des amis pour une journée au bord de la piscine et, bien sûr, une séance photo en bikini s’est ensuivie. Sur une photo, Kourtney se tient au-dessus d’Addison avec un appareil photo, tandis qu’Addison se détend dans son bikini ci-dessous.

Alors que les photos ont été un succès sur le gramme, certains trouvent leur nouvelle amitié un peu, euh, étrange. Certains ont un problème avec l’écart d’âge de 22 ans, comme, de quoi parlent-ils!? D’autres pensaient qu’Addison pourrait même sortir avec l’ex-petit ami de Kourtney, Scott Disick.

C’est sûr de dire, Internet en avait pensées sur la nouvelle amitié d’Addison et Kourtney…

le fait qu’addison rae ait 19 ans et que kourtney kardashian prenne des photos en bikini debout ici à son vieil âge du cul est une idc bizarre – ARI J. (@AriJBlige) 24 août 2020

quelque chose ne va pas à propos de l’amitié entre addison rae et kourtney kardashians ……. regarder addison commencer à sortir avec scott ou une merde comme ça lmao – skorupi (@grapesodashawty) 24 août 2020

Je trouve bizarre que Kourtney Kardashian ait 40 ans et que ça traîne Addison Rae qui a 19 ans. – Anissa Nicole 🤍 (@Anissa_xoxoxo) 24 août 2020

qu’est-ce que addison rae qui est assez jeune pour être la fille de kourtney kardashians … en train de poster des pièges à soif ensemble comme … quoi – s⁷ (@fiItertaegi) 24 août 2020

Qu’est-ce que tu penses? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

