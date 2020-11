Internet Archive enregistrera les jeux et animations Flash et les émulera afin qu’ils puissent être lus dans le navigateur

Le 31 décembre 2020 marquera la fin de Flash Player. Adobe cessera de le supporter officiellement, le contenu sera bloqué par défaut et Flash Le joueur ne sera plus disponible sur le Web. Une ère se termine, une ère pleine de mini-jeux et d’animations laissés à leur sort. Croyez-le ou non, car Internet Archive vient d’annoncer qu’il est en train de sauvegarder ces petites pièces mythiques d’Internet pour qu’elles restent accessibles à l’avenir.

Pour être plus concis, ce n’est pas qu’il reproduira le contenu Flash, mais vous allez l’émuler en utilisant un logiciel open source en développement appelé Ruffle. Ruffle fonctionne dans tous les navigateurs modernes utilisant WebAssembly, donc en principe, il devrait fonctionner à la fois sur les ordinateurs et les appareils mobiles. Il ne prend pas en charge absolument tout le contenu Flash, mais il prend en charge une bonne partie.

Flash passe à la phase de conservation

Comme expliqué dans les archives Internet, Flash est toujours un conteneur. En tant que tel, le conteneur non supporté n’est pas une grande perte en soi. Ce qui compte, c’est le contenu. Il existe d’innombrables vieux jeux, des animations Internet mythiques et de la créativité en Flash et si Flash Player il n’y a aucun moyen de le reproduire. Selon les termes de l’Internet Archive:

« Ce n’est pas comme une image ou un fichier son qu’un lecteur plus moderne peut continuer à rendre accessible à l’ère moderne. S’il n’y a pas de lecteur Flash, il n’y a pas de Flash, ce qui est une tragédie. »

C’est précisément pour cette raison, pour préserver ce contenu qui continue de faire partie de l’histoire d’Internet, Internet Archive va commencer à émuler Flash vers WebAssembly. Il ne sera pas parfaitement universel en raison des limites de Ruffle, mais il permettra aux générations de connaître les premières «étapes» de l’animation sur Internet.

L’organisation a déjà une bibliothèque avec plus de 500 animations et jeux Flash (accessible depuis ce lien). De plus, il a ouvert la porte de ses serveurs à tout utilisateur, qu’il soit créateur, artiste ou collectionneur, pour télécharger ses propres fichiers .swf sur la plateforme. Il vous suffit de suivre quelques instructions simples.

Via | Archives Internet