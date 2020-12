Internet a popularisé les «chasseurs pédophiles». Aux Pays-Bas, ces justiciers sont déjà un problème

En novembre, les masses enragées l’ont traité de monstre inadmissible. Un mois plus tard, des centaines d’habitants de la même région ont placé des fleurs et des bougies en son honneur. Un homme de 73 ans, originaire d’Arnhem, aux Pays-Bas, est décédé des suites d’un passage à tabac infligé par un groupe d’adolescents cagoulés. Ils lui avaient tendu un piège cybernétique en se faisant passer pour un mineur avec qui le retraité avait pris rendez-vous au même endroit où il avait été agressé. Les voisins, consternés, ont rejeté avec leur geste posthume. Le maire a dénoncé qu’il s’agissait d’un «crime horrible».

«Pédojagers» ou «chasseurs pédophiles». Ils sont devenus de plus en plus populaires au fil des ans dans de nombreux pays. Entre 2004 et 2007, l’émission américaine de NBC To Catch a Predator a laissé une marque indélébile sur la psyché collective: animée par le présentateur Chris Hansen, l’émission de télé-réalité a attiré des hommes plus âgés avec les leurres d’adolescents sur Internet qui ont été pris en flagrant délit nominations et, dans leurs dernières éditions, ils ont ensuite été traduits en justice avec l’approbation des autorités. Beaucoup sont organisés dans des groupes Facebook comptant jusqu’à 70000 membres, et ici et au Royaume-Uni, ils sont souvent reconnus pour criminaliser correctement environ la moitié des personnes accusées de corruption de mineurs chaque année.

La police de plusieurs de ces régions, d’ailleurs, parle depuis quelques années de l’énorme croissance des adeptes de ces pratiques de «chasse» grâce aux réseaux sociaux.

Outre les médias sociauxLes associations de justice de quartier ou les volontaires de la protection civile sont un autre facteur associé au développement de ces organisations anti-pédophiles. Les voisins de certains quartiers, notamment les habitants des banlieues résidentielles (et, paradoxalement, des zones où de facto très peu de crimes sont déjà commis), qui se regroupent pour patrouiller dans leurs rues et prévenir ou décourager la criminalité. Cela se produit surtout dans les pays de tradition anglo-saxonne, et il y a des zones où ces groupes ont des droits de vigilance modérés.

Le cas néerlandais: Il provient également d’un programme télévisé d’été, une «rue» sur les cas de pédophilie néerlandaise. Depuis juillet, des agents d’Emmen ou d’Assen, entre autres, ont détecté plus de 250 incidents tels que des personnes attaquées en pleine rue ou celles qui détruisent des voitures alors qu’elles sont à l’intérieur, l’incident le plus fatal étant celui du retraité décédé. Le crime d’Arnhem a consterné les citoyens par la nature des agresseurs, six adolescents et deux adultes qui, bien que dans certains cas aient témoigné qu’ils l’avaient fait pour le bien commun, dans d’autres, c’était par simple ennui dérivé des confinements de la pandémie.

C’est le double côté de ce phénomène avec des objectifs apparemment très louables: ils peuvent contribuer à rendre le monde plus sûr et élargir le débat sur des crimes qui, dans la grande majorité des cas, passent inaperçus, laissant d’énormes conséquences pour de nombreux enfants tout au long de leur vie, mais ils peuvent aussi fonctionner comme échappatoire à la soif de violence. Bien que la population de la plupart des pays ait tendance à penser qu’il y a une augmentation de la violence, peut-être en raison de l’augmentation de la couverture médiatique de ces événements lorsqu’ils se produisent, la réalité est que la plupart des endroits, y compris les Pays-Bas, sont de plus en plus sûrs. D’un autre côté, si les gens commencent à persécuter ces enfants présumés délinquants, se faisant justice eux-mêmes, qu’est-ce qui les empêche de s’organiser pour riposter et calomnier leurs persécuteurs? Parce qu’en fait, c’est quelque chose qui se passe aussi, avec des groupes de pédophiles ruinant la vie des chasseurs de leur région.

Les chefs de police ne se lassent pas de répéter que leurs agressions ne sont rien de plus que du papier mort au niveau de la police (ils n’ont pas de pouvoir légal, et n’ont pas non plus été pris en flagrant délit dans le crime bien qu’ils le pensent) alors qu’ils ne sont pas directement des actes de vandalisme (ils pourraient attaquer et «exposer» des innocents). Des mobilisations express sont également menées pour mettre fin à ces gangs. En outre, il y a des psychologues qui qualifient ces mouvements d’inappropriés, car le climat de persécution amènera les individus pédophiles, au lieu d’être traités, à cacher leurs sentiments, à ne pas chercher de l’aide et à agir seuls.