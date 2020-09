Intérieur de l’ID.4 montré à l’avance par Volkswagen

Avec une présentation prévue uniquement pour le 23 septembre, cela n’a pas empêché Volkswagen de dévoiler l’intérieur du ID.4, votre nouvel électrique.

Selon un membre de la famille de modèles électriques Volkswagen, ID.4 partage avec ID.3 la plate-forme MEB et le style général de son intérieur.

Ainsi, comme dans l’ID.3, également dans l’ID.4, l’intérieur se distingue par l’absence de commandes physiques et par la présence de deux écrans, l’un pour le tableau de bord et l’autre pour le infodivertissement.

Dans les deux modèles, les colonnes de ventilation apparaissent sous l’écran central, bien que dans l’ID.4 le format de celles-ci et le positionnement des commandes d’éclairage soient différents.

L’espace est le gros pari

Selon les mots de Volkswagen, l’intérieur de l’ID.4 est supposé être un « salon moderne et confortable », le SUV électrique tirant parti de la plateforme MEB pour présenter des références d’habitabilité de référence par rapport aux SUV de taille identique à moteur à combustion interne.

C’est pourquoi la marque allemande n’hésite pas à dire que la banquette arrière offre autant d’espace que celle d’un modèle du segment ci-dessus tandis que le coffre à bagages offre 543 litres de capacité.

Également au sein de la Volkswagen ID.4, le système de veilleuse ID se démarque. Légers et, dans la version spéciale à édition limitée, ID.4 1ST Max, sièges sport approuvés par la «Campagne allemande pour un dos plus sain (AGR)» avec divers réglages électriques, fonction de massage et soutien lombaire pneumatique.

Pour l'instant, de l'extérieur d'ID.4, nous n'avons que quelques teasers.

Devant arriver sur le marché avant la fin de 2020, la nouvelle Volkswagen ID.4 commencera sa production dans l’usine de Zwickau en Allemagne, mais cela ne s’arrêtera pas là. Ce sera l’un des principaux modèles de l’offensive électrique mondiale de Volkswagen.

