Interdit de conduire pour utiliser le système d’infodivertissement? C’est arrivé en Allemagne

Si vous vous souvenez bien, la Tesla Model 3 concentre pratiquement toutes ses fonctions dans le système d’infodivertissement, abandonnant même les tiges traditionnelles pour réguler la vitesse des essuie-glaces au lieu d’un sous-menu sur l’immense écran central.

Comme le prouve le cas du pilote allemand dont nous avons parlé aujourd’hui, cette solution peut poser plusieurs problèmes.

Le 15 mars 2019, ce conducteur dont l’identité est inconnue, a eu un accident – il a fini par sortir de la route et a heurté un arbre – en ajustant la vitesse des balais d’essuie-glace sur l’écran central de sa Tesla Model 3. Si le La cause de l’accident lui-même était particulière, plus étrange et plus compliquée le cas était quand il est allé au tribunal, après avoir pris une décision inhabituelle.

La décision

Selon le tribunal régional de grande instance de Karlsruhe, le conducteur doit non seulement payer une amende de 200 euros, mais il sera interdit de conduire pendant un mois. Pour aggraver les choses, la peine n’est pas susceptible d’appel.

Selon les juges, «l’écran installé sur la Tesla Model 3 est un appareil électronique» (comme s’il s’agissait d’un téléphone intelligent), par conséquent, son utilisation n’est possible que «si le regard (du conducteur) dérive brièvement vers l’écran sans causer de distraction, compte tenu des conditions routières, du trafic, de la visibilité et du climat».

Bien que le conducteur ait rappelé que sur l’écran du système d’infodivertissement se trouve, par exemple, le compteur de vitesse et que, pour cette raison, il ne pouvait pas être considéré comme un appareil électronique, le tribunal a exprimé son désaccord.

Selon le tribunal, «un coup d’œil ne permet pas de naviguer dans un sous-menu à cinq options, nécessitant un examen plus approfondi» et trop long, susceptible de mettre en péril la sécurité non seulement du conducteur mais aussi des autres conducteurs autour de lui, selon lui de la cour.

Compte tenu de cette décision sans précédent, il est possible qu’à l’avenir, d’autres tribunaux déterminent que les systèmes d’infodivertissement peuvent être classés comme des appareils électroniques.

