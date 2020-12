Interdire les boîtes à butin aux mineurs, objectif 2021

Interdire les boîtes à butin aux mineurs. Telle est la proposition que le gouvernement espagnol envisage pour le problème des boîtes à butin.

Le thème de boîtes à butin C’est celui qui a suscité beaucoup de controverses. Dans certains pays, ils ont été interdits ou considérés comme des jeux de hasard. Cependant, dans le nôtre, il ne vous a pas encore été donnédans une réponse législative. Or, le ministre de la consommation lui-même a déclaré que son objectif est de interdire les coffres aux mineurs à partir de l’année prochaine.

Alberto Garzon Il l’a confirmé dans une interview qu’il a donnée à ses collègues sur le site Web de Xataka. Ils ont couvert plusieurs sujets, mais celui sur les boîtes à butin a été particulièrement intéressant.

Interrogé sur la question des boîtes à butin, le ministre n’hésite pas à dire qu’elles seront régies par la nouvelle loi. Cela viendra, si tout va bien, tout au long de 2021 et vise avant tout à protéger les mineurs et à informer les tuteurs de leur présence dans les jeux. Pour cela, le gouvernement reçoit actuellement des rapports et prévoit d’ouvrir une période de consultation publique pour que chacun contribue.

Le « problème » actuel est la différenciation entre deux types de boîtes à butin. D’un côté il y a l’esthétique et de l’autre ceux qui donnent des avantages en ce qui concerne le gameplay lui-même. Ces secondes, selon le ministre, sont plus dangereuses et pourraient donc être à un degré différent du premier.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, en plus des conversations avec les distributeurs et les entreprises et associations, comme l’AEVI elle-même, le gouvernement dispose d’un comité d’experts. Ils sont chargés de faire l’étude préliminaire qui donnera lieu à la loi finale.