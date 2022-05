Interceptor, Claw et les films arrivent sur Netflix en juin 2022

in

Netflix C’est l’une des plateformes de streaming paradigmatiques parmi les offres qui existent actuellement sur le marché. Ce géant renouvelle constamment son catalogue avec de nouveaux titres et options pour le plaisir de toute la famille. Contenus hétérogènes, productions propres et films classiques sont le combo proposé par ce service prêt à en découdre une fois de plus.

Juin arrive et le froid est idéal pour le passer à l’intérieur en profitant des films proposés par le géant du streaming avec son catalogue inépuisable de hits qui promettent les meilleurs moments sur l’appareil de votre choix. Netflix est plus que prêt pour guerre du streaming et le renouvellement du mois prochain s’en rend compte.

+Films

-Intercepteur (03/06/2022)

Sur une base de défense, le seul capitaine restant mène la bataille de sa vie contre des terroristes ciblant les États-Unis avec des armes nucléaires volées.

-Griffe (08/06/2022)

Lorsqu’un dépisteur de basket-ball malchanceux trouve un joueur exceptionnel en Espagne, il entreprend de prouver qu’il peut réussir en NBA.

-La balade 6 : La randonnée du 11 (06/08/2022)

Pour mettre de l’ordre dans le voyage de sa fille avec ses camarades de classe, un père protecteur et sa belle-mère charismatique se présentent sans y être invités.

-Fou de travail (06/08/2022)

Une cadre obsédée par son travail perd tout à cause d’une confusion et décide de suivre un cheminement de carrière non conventionnel.

-Poulet et le hamster des ténèbres (6/10/2022)

Un jeune animal explorateur fait équipe avec deux amis pour trouver un puissant artefact avant son oncle avide.

-Arbres de la paix (6/10/2022)

Quatre femmes d’horizons différents qui se sont cachées pendant le génocide rwandais forgent une fraternité indéfectible. Basé sur des événements réels.

-La colère de Dieu (15/06/2022)

Convaincue que la mort de ses proches est l’œuvre d’un écrivain avec qui elle travaillait, Luciana se rend chez un journaliste pour lui révéler la vérité.

-Collision (16/06/2022)

Un homme d’affaires corrompu et sa femme de la haute société font la course contre la montre pour sauver sa fille d’un chef du crime notoire.

-La tête de l’araignée (17/06/2022)

Dans un futur proche, deux détenus luttent avec leur passé dans un établissement qui expérimente des drogues altérant les émotions. Avec Chris Hemsworth.

-Centaure (15/06/2022)

Pour rembourser la dette de la mère de son fils envers un cartel, un motocycliste devient un mulet et risque son avenir de pilote et même sa propre vie.

-Amour et Gelato (22/06/2022)

Lina promet à sa mère malade qu’elle passera l’été avant l’université à Rome, où elle tombera amoureuse de la ville, des gens… et de la glace.

-L’homme de Toronto (24/06/2022)

Un cas d’identité erronée oblige un entrepreneur maladroit à faire équipe avec un tueur connu sous le nom de Toronto Man pour rester en vie.

-BEAUTÉ (24/06/2022)

Un jeune chanteur au bord du succès est déchiré entre une famille dominatrice, les pressions de l’industrie et l’amour pour sa petite amie.

+ Documentaires et Spéciaux

-Bill Burr présente: Friends Who Kill (06/06/2022)

Un nouvel événement spécial Bill Burr en direct du festival de comédie Netflix Is a Joke, un spectacle où Netflix laisse libre cours à l’humour.

-C’est mon temps avec David Letterman (06/07/2022)

David Letterman invite certaines des étoiles montantes les plus en vogue du stand-up à se produire et à s’asseoir pour discuter.

-Démarquez-vous : une célébration LGBTQ+ (09/06/2022)

Un nouvel événement spécial en direct du festival de comédie Netflix Is a Joke, dans un spectacle où Netflix laisse libre cours à l’humour.

-Dirty Daddy: L’hommage à Bob Saget (6/10/2022)

Un hommage à l’acteur, comédien et présentateur Bob Saget en direct du festival Netflix Is a Joke.

– Avis parental d’Amy Schumer (6/11/2022)

Un nouvel événement spécial d’Amy Schumer en direct du festival de comédie Netflix Is a Joke, un spectacle où Netflix laisse libre cours à l’humour.

-Pete Davidson présente : Les meilleurs amis (13/06/2022)

Un nouvel événement spécial animé par Pete Davidson en direct du festival de comédie Netflix Is a Joke, un spectacle où Netflix laisse libre cours à l’humour.

-Jennifer Lopez : Temps partiel (14/06/2022)

Dans ce documentaire intime, la superstar mondiale Jennifer Lopez parle de sa carrière aux multiples facettes et des pressions de la vie sous les projecteurs.

-Jane Fonda & Lily Tomlin : Ladies Night Live (14/06/2022)

Un nouvel événement spécial avec Jane Fonda et Lily Tomlin en direct du festival de comédie Netflix Is a Joke, un spectacle où Netflix laisse libre cours à l’humour.

-Réseau de tromperie : la mort, les mensonges et Internet (15/06/2022)

Conspiration. Fraude. Violence. Meurtre. Ce qui est initialement virtuel peut rapidement devenir réel. Le réseau est mondial et les conséquences aussi.

-Snoop Dogg’s F * cn Around Comedy Special (16/06/2022)

Un nouvel événement spécial Snoop Dogg en direct du festival de comédie Netflix Is a Joke, un spectacle où Netflix laisse libre cours à l’humour.

-L’effet Martha Mitchell (17/06/2022)

Ce documentaire dresse le portrait de l’épouse du procureur général de l’administration Nixon qui, lors de l’affaire du Watergate, a été manipulée pour garder le silence.

-Civil : Ben Crump (19/06/2022)

Ce documentaire suit l’avocat des droits civiques Ben Crump alors qu’il est jugé pour demander justice pour la mort de George Floyd et Breonna Taylor.

-Joel Kim Booster : Psychosexuel (21/06/2022)

Dans son premier stand-up spécial Netflix, l’acteur-comédien parle d’être un gay américain d’origine asiatique et pourquoi les chats sont plus nombreux que les chiens.

-Les secrets des animaux de compagnie (22/06/2022)

Ouah! Nous savions que les animaux de compagnie étaient miaou, mais cette série nous montre des capacités que nous ne connaissions pas chez nos meilleurs amis.

-Cristela Alonzo : classe moyenne (28/06/2022)

Un nouveau stand up spécial de Cristela Alonzo, produit par Page Hurwitz et Wanda Sykes.

+Enfants et famille

-Charlie à Villacolores : Aventures cinématographiques (13/06/2022)

N’attendez plus, il y a un film à créer ! Rejoignez Charlie et ses amis sur le plateau de Villacolores, où la créativité est la star.

-Charlie à Villacolores : Miss Météorologue et ses amis (13/06/2022)

Miss Weather Girl accompagne Charlie dans des aventures amusantes, du surf sur des vagues de spaghetti à un jeu de société grandeur nature.

-Impasse : Terror Park (16/06/2022)

Les adolescents Barney et Norma deviennent rapidement amis et s’entraident tout en s’amusant dans un parc d’attractions hanté.

-Chip and Potato: Chip’s Vacation (27/06/2022)

La chute des noix de coco sur le toit est très gênante. Avec l’aide d’un singe ouistiti, Chip et Potato élaborent un plan pour endormir la famille P1ug.

+Anime

-Pretty Guardian Sailor Moon S: LE FILM (15/06/2022)

La princesse Kaguya veut figer le monde, mais un astronome déjoue ses plans lorsque sa comète est découverte. Les Sailor Soldiers doivent lui faire face !

-Pretty Guardian Sailor Moon SuperS the Movie: Black Dream Hole (15/06/2022)

Une méchante essaie d’apporter les souhaits des enfants au Black Hole of Dreams. Les Sailor Scouts doivent se battre pour Chibi Moon et le monde entier !

-Bâtard!! (30/06/2022)

Dark Schneider, un sorcier au corps d’enfant, se lance dans une mission de conquête du monde, accompagné de nouveaux amis et d’anciens ennemis.

