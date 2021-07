Bien que vous n’ayez besoin d’interagir qu’avec un ordinateur OI dans Fortnite Season 7 Week 8, nous vous montrons plusieurs emplacements au cas où les choses se compliqueraient.

Une autre des missions et défis de cette Fortnite Saison 7 et sa semaine 8. Cette mission peut être un peu compliquée pour nous. Nous devons aller interagir avec un Ordinateur OI dans Fortnite. Le problème est que l’endroit que nous vous montrons il y a pas mal de gardes qui sont armés, ils ont assez de vie et de bouclier. A cela rajoute que seuls les gens peuvent aller pour la mission légendaire, qui sera pleine.

Soyez donc patient. Il y a trois ordinateurs sur ce site. Le mieux sera de jouer au mode escarmouche et d’essayer de tomber dans la zone de sécurité pour terminer plus facilement la mission légendaire. Dans cette vidéo, nous vous montrons les emplacements du mode Laboratoire car à ce jour, 27 juillet 2021, les missions et défis légendaires ne sont pas encore actifs. Ils seront disponibles à partir du 28 juillet à 16h00 en Espagne.

Missions légendaires Fortnite Saison 7 Semaine 8

EPIC FORTNITE MISSIONS SAISON 7 SEMAINE 8