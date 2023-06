Intensément aura des séries animées : de quoi s’agit-il ?

Transcend TS32GMTS800S disque SSD M.2 32 Go Série ATA III MLC

Des capacités de stockage élevéesDevSleep et ISRT Le SSD Transcend M.2 800S, qui utilise l'interface SATA III 6Gb/s et ses dimensions ultra compactes, est le mieux adapté pour répondre aux besoins de haute performance et aux limites de taille strictes des appareils de petit format.<br/>Il est ainsi parfaitement adapté aux Ultrabooks et aux ordinateurs portables fins et légers.<br/>Doté d'un contrôleur puissant et de vitesses de transfert exceptionnelles, le SSD M.2 800S gère aussi bien les tâches informatiques quotidiennes que les applications multimédia exigeantes. - Offre exclusivement réservée aux professionnels