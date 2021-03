Intel veut reconquérir Apple en tant que client et voit « inacceptable » que l’industrie des semi-conducteurs dépend trop de l’Asie: le nouveau PDG jette les bases de l’avenir de l’entreprise

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a dévoilé les lignes directrices qu’il souhaite suivre pendant son mandat. Maintenant, dans une interview avec la BBC, il assure que veut récupérer Apple en tant que client. Non seulement cela, cela garantit que L’industrie des semi-conducteurs dépend trop de la fabrication en Asie. Quelque chose qui, selon ses termes, n’est pas «acceptable».

Pour réaliser le premier et éviter le second, Gelsinger a annoncé la création d’une nouvelle division, appelée Intel Foundry Services (IFS), qui permettra à l’entreprise de fabriquer des puces pour d’autres sociétés.

Arrêtez de compter sur l’Asie

« Avoir 80% de toute l’approvisionnement en Asie simplement pas un moyen acceptable pour le monde d’avoir une vision plus critique de la technologie« A déclaré Gelsinger, ajoutant que le défi consiste à utiliser IFS pour réduire cette dépendance asiatique.

«Chaque smartphone, chaque télémédecine, chaque travailleur à distance, chaque éducation à distance, chaque véhicule autonome, chaque aspect de l’humanité devient de plus en plus numérique. Et quand il passe au numérique, il fonctionne avec des semi-conducteurs », explique-t-il, ajoutant que le numérique est au cœur de tous les aspects de l’existence humaine à l’avenir. « Le monde a besoin d’une chaîne d’approvisionnement plus équilibrée », phrase, ajoutant qu’Intel prend ses propres mesures pour y parvenir.

Le PDG d’Intel a veillé à ce que son l’intention est de construire une nouvelle usine de puces en Europe, sans déterminer quel pays pourrait être choisi. Il n’a pas voulu entrer dans les détails, se limitant à dire que «ce sont des investissements extraordinaires en capital» mais que «ce sont aussi des générateurs d’emplois extraordinaires».

Il faut rappeler que l’Union européenne a également ses propres projets pour être plus forte dans la fabrication de semi-conducteurs et moins dépendre des États-Unis et de l’Asie et que la Chine a prévu d’investir 47 milliards de dollars pour être plus indépendante dans cette industrie.

Vouloir Apple en tant que client

En principe, cette division fabriquera des puces centrales x86, Arm et RISC-V pour des sociétés telles qu’IBM, Qualcomm, Microsoft et Google. Une liste de noms auxquels Gelsinger veut ajouter Apple, qui jusqu’à il n’y a pas longtemps utilisait des processeurs Intel dans ses machines et qui a décidé de développer les siens sous licences ARM. Ces processeurs sont conçus par Apple mais fabriqués par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Pourquoi voulez-vous que ce client revienne? Entre autres parce que « c’est l’un des plus gros utilisateurs de capacités avancées de semi-conducteurs », assure-t-il dans cette interview.

Cependant, il sait que la route ne sera pas facile. « Je dois gagner cette entreprise », assure. En sa faveur, il y a le fait que «tout le monde veut plusieurs fournisseurs».

La relation compliquée entre Intel et Apple

La décision d’Apple d’abandonner les processeurs Intel a mis fin à une alliance de 15 ans entre les deux sociétés. La réponse du fabricant de puces a été de lancer une campagne de marketing contre Apple. Selon un conseil d’Apple Insider, Gelsinger a déclaré, dans un e-mail interne d’un employé, qu’Apple était une «entreprise de style de vie à Cupertino».

De plus, Intel et Apple sont toujours des concurrents sur le marché des PC. «Nous avons un grand respect pour Apple en tant qu’entreprise. Ils sont innovants. Ils ont fait des choses incroyables dans l’industrie. Tim Cook est un grand leader », explique Gelsinger, qui avance que« nous serons des concurrents agressifs et nous chercherons à revitaliser l’écosystème PC ».

« Amusons-nous. Nous allons concurrencer agressivement. Et je vais aussi m’occuper de mes clients », dit-il.