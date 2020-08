Intel Tiger Lake de 11e génération contre AMD Ryzen 4000: quelle puce va gagner?

Maintenant qu’Intel a finalement annoncé son nouveau processeur Tiger Lake pour ordinateurs portables jeudi matin, nous pouvons enfin commencer à déterminer quelle puce gagnera: Tiger Lake de 11e génération ou AMD Ryzen 4000.

Bien sûr, nous savons que les ordinateurs portables basés sur le processeur Tiger Lake ne sont pas encore sortis (attendez un déploiement le 2 septembre), et il y a beaucoup plus d’ordinateurs portables Ryzen 4000 à venir aussi, mais cela n’a jamais empêché les médias de spéculer. Dans notre cas, nous ferons les suppositions les plus éclairées possibles sur la base de ce que nous savons. Voici comment la concurrence semble se dégrader:

Intel

Le challenger: Tiger Lake

Intel joue ses cartes Tiger Lake assez près de sa poitrine, il n’y a donc toujours pas grand-chose sur la table. Ce que nous savons officiellement, c’est que le processeur Tiger Lake de 11e génération est construit sur un processus de 10 nm, utilisant la technologie SuperFin qui répond principalement à l’une des lacunes de la puce Ice Lake originale de 10e génération: des vitesses d’horloge relativement limitées.

Alors que les puces Ice Lake de 10e génération étaient plus économes en énergie que les anciens processeurs Comet Lake de 10e génération (et nommés de manière confuse), la vitesse maximale de la meilleure partie de 15 watts, le Core i7-1065G7, était de 3,9 GHz avec un Horloge de base de 1,3 GHz.

Intel dispose également d’un Core i7-1068NG7 de puissance supérieure (exclusif aux produits Apple, y compris le MacBook Pro 13 pouces 2020 d’Apple) qui fonctionne à 28 watts avec une horloge turbo de 4,1 GHz et une horloge de base de 2,3 GHz. Les deux sont des puces quad-core avec des graphiques Hyper-Threading et Iris Plus / Gen 11 fonctionnant à la même vitesse d’horloge.

Tiger Lake devrait facilement rendre les puces de 10e génération inutiles du point de vue des performances grâce aux transistors améliorés. Bien qu’aucune vitesse d’horloge n’ait été indiquée, vous pouvez voir d’après les informations publiées jeudi par Intel que les cœurs Willow Cove des nouvelles puces Tiger Lake atteindront près de 5 GHz, tandis que les cœurs les plus rapides de Sunny Cove à Ice Lake ont manqué de gaz à 4,1 GHz.

Intel Les nouveaux processeurs Intel de 11e génération avec les cœurs Willow Cove devraient atteindre des vitesses d’horloge beaucoup plus élevées que son processeur de 10e génération avec les cœurs Sunny Cove.

Des vitesses d’horloge plus élevées avec des consommations de puissance plus élevées sont faciles, mais Intel a déclaré qu’il obtenait également plus d’efficacité dans tous les domaines. Cela signifie que Tiger Lake devrait fonctionner à des vitesses d’horloge plus élevées tout en utilisant moins d’énergie. Tout compte fait, cela ressemble à une partie assez décente.

Intel a également considérablement renforcé les graphiques avec Xe LP, un cœur repensé qui devrait offrir près du double des performances des graphiques de Ice Lake de 10e génération. En fait, Intel affirme que la puce Tiger Lake de 11e génération fonctionnant à 15 watts surpassera une puce Ice Lake de 10e génération fonctionnant à 28 watts.

Gordon Mah Ung / IDG

Le champion en titre: Ryzen 4000

Cet ordinateur portable Ryzen 4000 est impressionnant

Le Ryzen 4000 «Matisse» d’AMD a réinitialisé le paysage des ordinateurs portables comme aucun autre processeur depuis des années. Avec 8 cœurs sur une puce de 7 nm, il tient le haut du pavé pour les performances multicœurs et fonctionne tout simplement beaucoup plus froid que les puces Comet Lake H de 14 nm de 10e génération d’Intel. Il danse également sur les puces Intel Ice Lake de 10 nm de 10e génération. Les raisons sont le nombre de cœurs, ainsi que les cœurs graphiques Radeon, et l’efficacité du processus 7 nm de TSMC. Mais la preuve en est dans les produits, et nous avons été impressionnés par les performances haut de gamme offertes par les ordinateurs portables économiques comme l’Acer Swift 3 et le HP Envy x360 13. Désolé, fans d’Intel, il y a un nouveau champion.

Tiger Lake U de 11e génération contre Ryzen 4000 U

Nous donnerons nos prévisions sur la base de trois mesures importantes pour les petits ordinateurs portables: les performances multicœur, les performances monocœur et les performances graphiques ou de jeu.

Performances multicœurs

Nous pensons que si les rumeurs sont vraies que Tiger Lake U ne sera en effet «que» une puce quad-core, le Ryzen 4000 U d’AMD aura facilement l’avantage. Le calcul simple est que 8 cœurs sont plus de 4, et nous n’avons pas encore vu cette règle fondamentale contestée.

Le Tiger Lake U d’Intel pourrait toutefois nous surprendre avec ses horloges hautes. S’il peut maintenir les horloges, il peut fermer suffisamment la distance pour inquiéter Ryzen 4000 U. Néanmoins, nous placerons notre marqueur sur le Ryzen 4000 U d’AMD pour cette catégorie. Bien sûr, tout le monde n’a pas besoin de 8 cœurs pour ce que vous faites sur un petit ordinateur portable, mais pour ceux qui le font, vous ne pouvez pas le battre.

Performances monocœur

Pour les performances monocœur qui s’appliquent à la plupart des applications grand public, Tiger Lake a une chance de revenir en arrière. Ryzen 7 4000U est à peu près égal et parfois plus rapide que les puces Intel Ice Lake U de 10e génération, mais Intel pourrait reprendre l’avantage grâce au SuperFin et aux horloges plus élevées de Tiger Lake U.

L’argument d’Intel est que vous n’avez pas besoin de tous ces cœurs dans un petit ordinateur portable de 13 pouces. Au lieu de cela, vous voulez des horloges de boost plus élevées pour vous donner la sensation la plus réactive dans la plupart des applications grand public utilisées sur de petits ordinateurs portables, comme Chrome, Office et même Photoshop.

Intel Le Xe LP d’Intel offrira des performances plus élevées que ses graphiques précédents de génération 11 dans les processeurs Ice Lake, tout en consommant moins d’énergie.

Performances graphiques

Nous soupçonnons qu’Intel, pour une fois, sera jolie avec des graphismes. Outre l’augmentation des moteurs d’exécution à 96 contre 64, Intel a repensé et optimisé l’ensemble des cœurs graphiques Xe LP pour les ordinateurs portables Tiger Lake. Intel a déjà vu Ryzen 4000 U et est prêt à dire que les graphiques Xe LP de Tiger Lake offriront une expérience de jeu AAA auparavant inédite dans ce facteur de forme.

Nous connaissons les avocats d’Intel, et ils ne laisseraient pas l’entreprise dire cela à moins que ce ne soit vrai. Bien qu’il y ait de nombreuses mises en garde dans cette déclaration, nous pensons que les performances de jeu de Tiger Lake U seront entièrement liées à Intel – pour une fois.

La sonnerie

La sonnerie dans tout cela est la prise en charge par Tiger Lake de la mémoire LPDDR5 / 5400 et LPDDR4X / 4267. Ces deux vitesses d’horloge de mémoire dépassent la prise en charge de la mémoire LPDDR4X / 3733 de Ryzen et Ice Lake. Étant donné que les performances graphiques intégrées dépendent fortement de la bande passante mémoire, Intel devrait également y avoir l’avantage. Cela dépend de la facilité avec laquelle il est possible de trouver des ordinateurs portables prenant en charge la RAM à cadence élevée, mais nous supposerons que les premiers ordinateurs portables à venir le proposeront.

Conclusion

Avec Tiger Lake remportant deux des trois catégories, nous allons dire que le favori des cotes pour le match de cette année sera Tiger Lake U. Il y a quelques exceptions. Si vous avez effectivement besoin d’une centrale électrique à 8 cœurs dans un ordinateur portable de moins de trois livres, votre seul choix portera le logo AMD. Mais pour ceux qui veulent un ordinateur portable pour une utilisation générale, l’avantage de Tiger Lake U en termes de performances à un seul thread prévaudra, et il devrait également avoir un avantage en termes de performances graphiques.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

