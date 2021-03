Intel se moque d’Apple en embauchant l’acteur «  Je suis un Mac  »

L’ancien mec d’Apple « Je suis un Mac » dit maintenant que les MacBook sont en quelque sorte nuls maintenant qu’ils ne sont pas basés sur des puces x86. C’est vrai: l’acteur Justin Long, qui a brouillé les fans de PC pendant des années avec les publicités accrocheuses « I’m a Mac » d’Apple de la fin des années 2000, a allumé les Mac.

La série de vidéos publiées sur Youtube frappe la plate-forme Mac par manque de diversité matérielle, d’écrans tactiles et de capacité 2 en 1. Tout cela, plus des capacités de jeu invisibles et même l’incapacité de faire fonctionner trois moniteurs simultanément. Les vidéos parodient même les mêmes jingles accrocheurs qu’Apple a utilisés dans ses publicités, ce que Steve Job a jadis jugé trop drôle à un moment donné.

De toute évidence, Long n’est qu’un leader pour l’entreprise qui paie ses factures, mais les affirmations d’Intel sont profondes car elles sont vraies. Les MacBooks ne comportent inexplicablement pas le toucher, ni le facteur de forme 2-en-1 populaire. La diversité matérielle est également assez médiocre, car vous avez le choix d’un fournisseur. Le jeu sur PC, aussi médiocre qu’il l’était lorsque Apple utilisait des processeurs Intel, est désormais inexistant avec le passage de la société à son processeur M1 personnalisé basé sur Arm.

La dernière fouille sur le MacBook est également manifestement vraie et déroutante: alors qu’un ordinateur portable Windows PC peut prendre en charge plusieurs moniteurs, le MacBook basé sur M1 est limité à un seul écran externe.

L’ancien acteur de « I’m a Mac » dissèque les choix de diversité matérielle Mac:

Et, oui, les Mac sont nuls pour les jeux sur PC maintenant:

Donnez-moi mon Blackberry, je ne veux pas de toucher!

L’une des limitations les plus étranges du nouveau MacBook M1 est peut-être l’incapacité d’utiliser plusieurs moniteurs.

