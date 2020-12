Intel réalise une percée dans les processeurs avec interfaces optiques

Depuis des années, Intel travaille sur l’utilisation d’interfaces optiques pour la transmission de données dans les processeurs. L’entreprise a depuis fait des percées dans ce domaine.

Depuis que les câbles à fibres optiques existent, nous savons que les signaux optiques sont parfaits pour la transmission rapide de grandes quantités de données. Le géant des puces Intel étudie depuis 2004 l’utilisation de cette technologie dans les processeurs informatiques et présente aujourd’hui ses progrès dans ce domaine.

Beaucoup de technologie impressionnante pour beaucoup de performances

Selon cela, les chercheurs d’Intel ont réussi à développer un modulateur dit micro-anneau, qui permet la modulation des signaux de données à l’aide de la lumière laser. De plus, il est désormais possible d’être suffisamment sensible Développer des photodétecteurs au silicium, ainsi que des amplificateurs de signaux optiques et des lasers au silicium, qui peuvent transmettre plusieurs signaux en parallèle via un câble à fibre optique.

Ce qui semble incroyablement compliqué d’un point de vue technique pourrait en pratique présenter certains avantages lors de la construction de processeurs et d’ordinateurs. Les interfaces optiques fonctionnent beaucoup plus efficacement que les interfaces électriques lors du transfert de grandes quantités de données, ce qui signifie que les vitesses de traitement dans les processeurs dotés de ce type de technologie ont pu augmenter massivement.

Il est probable que cela prendra beaucoup de temps pour être prêt pour le marché

Cependant, il pourrait encore s’écouler un certain temps avant que la technologie ne soit vraiment prête pour le marché. La fabrication de puces informatiques dans lesquelles des interfaces optiques sont utilisées est extrêmement complexe et coûteuse, de sorte que des parties de cette technologie n’ont jusqu’à présent été utilisées que dans des processeurs spéciaux pour des applications industrielles. Pour une utilisation commerciale dans les ordinateurs personnels, les cartes mères devraient également être adaptées à la technologie. Les développements sont toujours passionnants.