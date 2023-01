Intel présente une nouvelle gamme de processeurs Intel de 13e génération pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau grand public au CES 2023

04 janvier 2023 09:53:33 IST

Intel a récemment dévoilé sa dernière gamme de processeurs pour ordinateurs portables ainsi qu’un ensemble de processeurs différents pour les processeurs de bureau grand public. Intel a également présenté une nouvelle gamme d’entrée de gamme appelée la série N. Dans la gamme variée de processeurs qu’Intel a lancés sous ses processeurs de 13e génération, Intel revendique un leadership en matière de performances, une durée de vie de la batterie plus longue et des expériences supérieures.

Le nouveau produit phare Core i9-13980HX est le premier processeur pour ordinateur portable à 24 cœurs et est considéré comme le processeur mobile le plus rapide au monde. Intel a également mis à jour son framework Evo.

Dans les séries HX, H, P et U, les séries HX, H, P et U d’Intel ont 32 nouveaux processeurs mobiles, dans différents segments, des jeux haut de gamme aux ordinateurs portables fins et légers. Plus de 300 nouveaux ordinateurs portables dotés de ces processeurs devraient être annoncés cette année, principalement par le biais de fabricants OEM qui continueront à utiliser le processeur d’Intel.

Le Core i9-13980HX haut de gamme comprend huit cœurs de performance et 16 cœurs d’efficacité. Il a une vitesse de pointe de 5,6 GHz, à un TDP de base de 55 W, et prend en charge jusqu’à 128 Go de RAM DDR5-5600 ainsi que la connectivité PCIe 5.0. Il existe neuf processeurs HX en tout, dans les séries de processeurs Core i9, Core i7 et Core i5.

Intel affirme que ses partenaires OEM introduiront 60 ordinateurs portables basés sur des processeurs de la série HX de 13e génération, ce qui représente une adoption significative par rapport à la génération précédente.

En ce qui concerne les processeurs d’ordinateurs portables plus courants et plus économiques, les nouveaux processeurs des séries P et U, nous pouvons voir jusqu’à 14 cœurs (six cœurs P et huit cœurs E) plus des graphiques Iris X intégrés. . Des modèles de CPU spécifiques comprendront également un matériel de traitement de vision Intel Movidius intégré, pour accélérer les charges de travail d’IA.

En ce qui concerne les ordinateurs de bureau, Intel a élargi la série de 13e génération, en dévoilant enfin les modèles économiques et grand public. Le processeur de bureau a des TDP cibles de 35 W et 65 W et sera compatible avec les cartes mères de la série 700 ainsi qu’avec les cartes mères de la série 600 de la génération précédente.

Il existe au total trois nouveaux modèles i9 avec 8 + 16 cœurs, trois nouveaux modèles Core i7 8 + 8 cœurs et sept nouveaux modèles Core i5 avec des configurations 6 + 8 ou 6 + 4 cœurs. Il existe également trois modèles Core i3 avec seulement quatre cœurs P.

Intel a également lancé une toute nouvelle gamme de processeurs, appelée la série N, leur nouvelle gamme budgétaire qui remplacera les séries Celeron et Pentium. La série N sera utilisée dans des appareils qui ne comporteront pas de fonctionnalités haut de gamme ni de système d’exploitation. Au lieu de cela, ces processeurs sont principalement conçus pour les ordinateurs portables fins et légers et pour les Chromebooks.

Les Core i3-N300 et Core i3-N305 disposent tous deux de huit cœurs Gracemont à thread unique, de 6 Mo de cache L3 et de vitesses d’horloge de pointe de 3,8 GHz. Ils ont respectivement des cibles TDP de 7W et 15W. Les nouveaux processeurs Intel N100 et N200 ont tous deux quatre cœurs et un TDP de 6 W, avec des capacités graphiques intégrées et une vitesse d’horloge légèrement différentes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?