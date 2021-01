Intel Optane dit au revoir aux PC de bureau, il concentrera désormais cette technologie sur les serveurs

La technologie Optane d’Intel est née avec un défi compliqué: réussir à élever la révolution des disques SSD qui donnent de plus en plus pour moins. Intel, d’autre part, voulait donner plus pour plus avec ces unités que ils étaient certainement rapides, mais le prix était nettement plus élevé.

Optane a posé une question claire il y a des années: ce produit résout-il des problèmes actuels? Cela ne semble pas le cas, et la présence de ces lecteurs dans les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau a toujours été résiduelle. Maintenant Intel a décidé d’abandonner ce produit pour les PCet se concentrer spécifiquement sur les serveurs et, dans de rares cas, sur les ordinateurs portables.

Encore une autre erreur Intel

L’entreprise ne semble pas avoir eu beaucoup de succès avec ses paris technologiques. La proposition d’Optane était intéressante et l’amélioration de ses performances par rapport aux SSD traditionnels était évidente. La chose était moins visible avec l’avènement des disques NVMe et la norme PCIe 4.0, et nous avons actuellement des disques qui dépassent 6 000 Mbps en taux de lecture.

Il semble qu’Intel ait compris que le pari ne fonctionnait pas, car dans une annonce récente, ils indiquent que abandonner entre autres la gamme de produits SSD 905P destiné aux ordinateurs de bureau, qui n’auront pas de substitut et marque donc la fin de cette alternative pour les PC de bureau.

Le cabinet va désormais consacrer tous ses efforts pour proposer les solutions Optane pour les serveurs —Voici un exemple — bien que laisse un petit espace pour qu’il puisse également apparaître sur les ordinateurs portables grâce aux modules Optane Memory H20 (évolution du H10). Ils ne sont compatibles qu’avec les puces Intel Core de 11e génération orientées ordinateur portable et seront probablement des produits que nous verrons désormais dans peu de PC.

La liste des produits abandonnés comprend en fait plus de familles du produit, comme indiqué dans Tom’s Hardware:

Mémoire Optane 900P et 905P – AIC – 280 Go, 480 Go, 960 Go et 1,5 To

Mémoire Optane 900P et 905P – U.2 – 280 Go, 480 Go, 960 Go, 1,5 To

Mémoire Optane 905P – M.2 – 380 Go

Mémoire Optane M10 – M.2 – 16 Go, 32 Go, 64 Go

Mémoire Optane 800P – M.2 – 58 Go, 118 Go

Cette décision est probablement tout à fait conforme à l’annonce récente de la vente de son activité de mémoire NAND à SK Hynix, et ils précisent la stratégie d’un Intel qui a préféré se débarrasser des solutions qui n’ont pas fini de cailler sur le marché. Bien que ses performances aient été vraiment fantastiques, son prix et la popularité des SSD conventionnels ont été trop d’obstacles pour ce type de produit.

Via | Matériel de Tom