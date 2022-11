Intel lance la série NUC 13 Extreme de mini-PC alimentés par des processeurs Intel de 13e génération

09 novembre 2022 14:25:15 IST

Intel a lancé son nouveau kit NUC 13 Extreme, nommé Raptor Canyon et le NUC 13 Extreme Compute Element, deux nouveaux mini PC qui sont tous prêts à secouer les joueurs inconditionnels et les créateurs de contenu sérieux, qui sont les NUC les plus puissants jamais créés par Intel. construit.

Le kit NUC 13 Extreme et l’élément NUC 13 Extreme Compute sont livrés avec des processeurs de bureau Intel Core de 13e génération déverrouillés, tels que les processeurs Intel i5 13600k, i7 13700k, i9 13900k et de l’espace pour un GPU triple slot de 12 pouces pour libérez encore plus de performances pour les joueurs passionnés et les créateurs de contenu.

L’Intel NUC 13 Extreme modulaire atteint une vitesse incroyable avec jusqu’à un processeur de bureau Intel Core i9 de 13e génération avec huit cœurs de performance (P-cores) et 16 Efficient-cores (E-cores), 32 threads et jusqu’à un incroyable 5,8 GHz. fréquence turbo maximale. Étant donné que ces NUC sont alimentés par un processeur de la série K, les utilisateurs ont la possibilité de les utiliser sans GPU, mais s’ils veulent vraiment tirer le meilleur parti de leurs mini PC, ils devront y ajouter un GPU décent.

Un autre avantage que les processeurs de la série K apportent, comme avec tous les processeurs Intel de 13e génération, est qu’il donne aux utilisateurs la possibilité d’overclocker ces puces. Tous les NUC de la série sont livrés avec un emplacement PCIe 5.0 x16, avec 3 connecteurs d’alimentation PCIe 6 + 2 broches, qui pourront prendre en charge jusqu’à des GPU qui consomment jusqu’à 450 W à leur apogée. L’ensemble du NUC est alimenté par une alimentation entièrement modulaire 750W 80+ Gold SFX 12VO.

Le NUC 13 Extreme comprend toutes les fonctionnalités supplémentaires et la connectivité dont les joueurs ont besoin, notamment :

Prise en charge jusqu’à 64 Go de RAM DDR5-5600 MHz double canal.

Prise en charge de jusqu’à trois SSD PCIe Gen 4 NVMe (M.2).

Réseau local Intel 2,5 GbE (i226-V) / 10 GbE (AQC113).

Intel WiFi 6E.

Deux ports Thunderbolt 4.

Six ports arrière USB 3.2 Gen2.

« Cette année marque le 10e anniversaire de notre impressionnante gamme de produits Intel NUC, et le Raptor Canyon NUC 13 est une excellente représentation du chemin parcouru. Notre tout premier NUC a démontré une percée dans la miniaturisation d’un petit PC de bureau en un facteur de forme PC ultra-petit. Bien que beaucoup plus grand que notre plus petit mini-PC, notre dernier Intel NUC 13 Extreme établit une nouvelle barre pour la façon d’emballer des performances de jeu stellaires dans un facteur de forme qui est 70% plus petit qu’une tour de jeu typique de 50L », a déclaré Brian McCarson, Intel Vice Président et directeur général de la disponibilité du groupe Intel NUC.

Il a également ajouté : « En plus des performances épiques que vous attendez d’un produit Intel NUC, nous offrons également une qualité de produit et une densité de fonctionnalités exceptionnelles dans une conception entièrement modulaire et personnalisable. »

L’Intel NUC 13 Extreme devrait être disponible pour la première fois en Chine avec une sortie pour un public plus large au cours du quatrième trimestre de 2022, avec plus de déploiement jusqu’au début de 2023. Les prix du kit Intel NUC 13 Extreme varieront de 1 179 € (ou Rs 95 756 ) à 1 549 € (ou 1 25 807 Rs) et 760 € (ou 61 725 Rs) à 1 100 € (ou 89 358 Rs) pour l’élément Intel NUC 13 Extreme Compute, selon la configuration choisie et permettra aux utilisateurs de personnaliser leur mémoire, stockage et système d’exploitation en fonction de leurs besoins.

