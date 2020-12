Intel lance la puce compagnon ‘Clover Falls’ pour une meilleure IA pour ordinateur portable

Jeudi, Intel a lancé «Clover Falls», une puce compagnon d’IA que la société livrera comme une amélioration au niveau de la plate-forme pour les PC commerciaux, et probablement plus tard pour les PC grand public.

Intel a décrit Clover Falls, alias Intel Visual Sensing Controller, comme une «puce compagnon sécurisée qui contribue à rendre les PC plus intelligents et plus sécurisés grâce à la puissance de l’intelligence artificielle Intel.» Il sera monté sur la carte mère de l’ordinateur portable, «apportant de nouvelles capacités basse consommation au PC et l’aidant à détecter et à s’adapter à son environnement», selon un article de blog publié par la société.

Alors, que fera exactement Clover Falls? Comme pour beaucoup de choses liées à l’IA, ce n’est pas tout à fait clair. Un exemple donné par Intel a affirmé que le module Clover Falls pourrait aider le système à ajuster automatiquement la luminosité de l’écran après avoir détecté la présence de l’utilisateur. Il est probable que Clover Falls sera une sorte de coprocesseur IA, chargé du type de surveillance semi-passive à faible consommation d’énergie que le processeur se réveille normalement régulièrement. En déchargeant certaines de ces fonctions sur une puce dédiée, le processeur principal du PC peut rester en sommeil profond, préservant ainsi la durée de vie de la batterie.

Dans un e-mail, une porte-parole d’Intel a décrit Clover Falls comme « une puce compagnon qui fonctionne avec n’importe quel capteur d’appareil photo », a-t-elle écrit. « Nous aurons plus de détails à ce sujet autour du CES. »

Bien qu’Intel n’ait pas précisé à quels PC ou clients la nouvelle puce Clover Falls sera destinée, l’annonce de la société incluait une citation de Meghana Patwardhan, vice-présidente de Dell Latitude et Mobility Products, impliquant au moins la possibilité d’un partenariat. «Travailler avec Intel, c’est bien plus qu’acheter un processeur qui fonctionnera avec notre produit», a déclaré Patwardhan. «L’effort de co-ingénierie implique le dévouement d’Intel à relever ensemble des défis produits uniques et à prendre en compte l’intégralité du système, tout cela afin que nous puissions offrir de nouvelles fonctionnalités de plate-forme étonnantes aux utilisateurs professionnels.»

Amélioration de la plate-forme Evo d’Intel

Le sous-texte ici devrait être familier aux passionnés de longue date: quand Intel a fait face à une concurrence forte et directe dans son activité de processeurs, il s’est davantage appuyé sur son approche holistique et «plate-forme» des PC. Bien qu’Intel soit apparemment convaincu que sa puce Core de 11e génération, Tiger Lake, est actuellement le processeur d’ordinateur portable le plus rapide de la planète – et, d’après nos critiques, il l’est surtout – son rival AMD devrait lancer son Ryzen 5000 de nouvelle génération. Processeur mobile au salon CES en janvier.

Dans le monde réel, la «plate-forme» d’Intel a entraîné des améliorations technologiques telles que Thunderbolt 3, qui est restée une technologie exclusivement Intel. En commençant par ses cœurs Ice Lake de 10e génération, Intel a également mis en évidence ses capacités d’intelligence artificielle, qui sont incorporées dans ce qu’Intel appelle l’accélérateur neuronal gaussien. On ne sait pas comment Clover Falls coopérera avec le noyau GNA intégré, ni comment les tâches pourraient être réparties.

Toutes ces améliorations technologiques sont intégrées dans ce qu’Intel appelait auparavant Project Athena, et appelle désormais «Evo»: une marque qui consolide tout le travail de co-ingénierie qu’Intel et ses partenaires ont mis pour fabriquer un «meilleur» ordinateur portable. Près de 40 ordinateurs portables Evo ont été lancés dans le monde, parmi lesquels l’Acer Swift 5, l’Asus ZenBook Flip S, le Dell XPS 13, le HP Spectre x360, le Lenovo Yoga 9i et le Samsung Galaxy Book Flex 5G, a déclaré Intel.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂