Intel lance des processeurs Tiger Lake de 11e génération, avec des vitesses d’horloge ultra-rapides

Intel a promis des augmentations «spectaculaires» de la vitesse d’horloge de son processeur Intel Core de 11e génération «Tiger Lake». Il a livré.

En août, Intel nous a surpris en promettant que son nouveau transistor SuperFIN pousserait Tiger Lake vers une amélioration supérieure à la génération des performances du processeur. Bien que cette affirmation devra attendre les tests réels, les chiffres contribuent à renforcer sa thèse: la vitesse d’horloge de base du Core i7-1185G7 à quatre cœurs et à huit threads atteint 3 GHz – bien au-dessus de celle du produit phare d’Intel de 10e génération Ice Lake puces — avec des vitesses turbo monocœur atteignant 4,8 GHz.

Au total, Intel lance neuf nouveaux processeurs Tiger Lake pour ordinateurs portables, dont cinq incluent le nouveau cœur graphique intégré Xe. Plus de 150 conceptions basées sur les nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération sont attendues de partenaires tels que Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung et d’autres, dit Intel. Vingt seront des ordinateurs portables «Intel Evo», le nouveau nom de la gamme actuelle d’Intel Project Athena d’ordinateurs portables haut de gamme conçus en collaboration.

Intel fait des déclarations de performances ambitieuses, y compris que Tiger Lake est 2,7 fois plus rapide que les «produits concurrents» dans le montage vidéo, et qu’il peut ajouter environ une heure de batterie par rapport à Ice Lake. Gardez à l’esprit, cependant, que le paysage actuel favorise le Ryzen mobile d’AMD, en particulier les processeurs pour ordinateurs portables tels que le Ryzen Mobile 4800U à 8 cœurs et 16 fils qui rivalisent facilement avec les processeurs Intel de la série H «Ice Lake» de 10e génération pour les ordinateurs portables de jeu. Intel n’a pas encore annoncé de processeur Tiger Lake de classe gaming, bien qu’il ait été démontré que Tiger Lake permet des performances de jeu fines et légères là où il n’en existait pas auparavant.

Acer Le Swift 5 d’Acer présentera le processeur Intel Tiger Lake de 11e génération et les graphiques Xe.

Tiger Lake semble beaucoup plus rapide

Intel a longuement parlé des détails architecturaux sous-jacents à Tiger Lake, mais on en dit peu sur les fréquences d’horloge réelles des puces elles-mêmes. Mercredi, Intel les a dévoilés. La série de puces “ UP3 ” à plus forte puissance (anciennement connue sous le nom de processeurs mobiles de la série “ U ” pour ordinateurs portables) comprendra cinq puces allant du double cœur, 3GHz Core i3-1115G4 au quad-core, 3GHz Core i7-1185G7. Les puces de la série “ UP4 ” à faible consommation pour les tablettes et les PC fins et légers (désignées dans les générations précédentes par le suffixe “ Y ”) comprennent quatre processeurs, allant du processeur Intel Core i3-1110G4 bicœur à 1,8 GHz jusqu’au Core i7-1160G7 quadricœur à 1,2 GHz.

Intel Processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération pour ordinateurs portables et tablettes minces et légers. Il semble qu’Intel puisse faire la différence entre les puces UP4 et UP3 via le numéro de modèle: un «0» final pour les puces de tablette UP4, et un «5» final pour les processeurs de notebook UP3.

Par rapport aux premiers processeurs Intel Ice Lake de 10e génération, plusieurs différences ressortent avec Tiger Lake. De haut en bas, les vitesses d’horloge de base ainsi que les vitesses turbo monocœur sont toutes plus élevées, même de manière significative dans certains cas. Les vitesses turbo maximales sur tous les cœurs sont également plus élevées. La comparaison générationnelle la plus proche est le Core i5-1035G1 d’Ice Lake (base 1 GHz, turbo monocœur 3,6 GHz, turbo tout cœur 3,3 GHz) et Core i3-1125G4 de Tiger Lake (base 2 GHz, turbo monocœur 3,7 GHz, tout 3,3 GHz) -core turbo). Les performances réelles varieront et devront être établies via des tests.

Intel n’offre pas autant de choix de processeurs que dans Ice Lake, car il y a cinq processeurs UP3 Tiger Lake (contre six puces Ice Lake-U) et quatre processeurs UP4 Tiger Lake (contre cinq puces Ice Lake série Y). Intel peut identifier les puces UP4 de faible puissance dont les numéros de modèle se terminent par zéro.

Il y a peut-être une différence significative dans la puissance de fonctionnement. Les puces de la série U d’Ice Lake offraient un TDP nominal de 15 W et un TDP «up» de 25 W, permettant des fréquences plus élevées et des différences de performances. Les informations publiées par Intel ne font pas cette distinction. Intel n’a pas dit si les processeurs UP3 12W-28W indiquent un TDP nominal de 12W, ou s’il s’agit de pièces de 15W avec une option TDP «down» de 12W. Intel pourrait offrir aux fabricants d’ordinateurs portables la possibilité d’acheter un seul processeur et de l’exécuter dans une configuration upclockée, downclockée ou nominale (de série).

Intel L’année dernière, Intel a présenté une carte mère Tiger Lake au CES.

Nous connaissions un peu les plans d’Intel pour ses graphiques intégrés Xe, car Intel a déclaré le mois dernier que Tiger Lake comprendrait jusqu’à 96 UE. C’est une augmentation par rapport aux 64 EU Ice Lake proposés, avant que les améliorations de performances du nouveau Xe Core d’Intel (maintenant appelé Iris Xe) ne soient prises en compte. Les fréquences graphiques sont également plus élevées. Le GPU Xe de Tiger Lake prend en charge les écrans 8K HDR et jusqu’à quatre écrans 4K HDR simultanés, ainsi que Dolby Vision.

Fait intéressant, Intel ne fait aucune distinction entre les capacités graphiques de processeurs comme le Core i7-1185G7 (96EU, fréquence GPU de 1,35 GHz) et le Core i5-1135G7 (80EU, 1,3 GHz). Les deux sont identifiés avec le même suffixe G7 et tous deux incluent la marque Intel Iris Xe. Il y aura probablement des différences dans les performances graphiques entre les deux que la marque et les numéros de modèle ne divulgueront pas.

Sinon, la matrice des produits d’Intel nous indique que les tailles de cache varieront selon les différents processeurs, affectant quelque peu les performances. Les options de mémoire incluent la même DDR4-3200 qu’Ice Lake, plus une option LPDDR4X-4266 plus rapide que Ice Lake n’avait pas. Tiger Lake est également la première gamme de processeurs d’Intel à prendre en charge PCI Express Gen4. Les ordinateurs portables Tiger Lake auront également jusqu’à quatre ports Thunderbolt 4 et WiFi 6 (Gig +).

Les performances réelles restent inconnues

Le récent Intel Architecture Day d’Intel a révélé une des raisons pour lesquelles Tiger Lake représente un bond de performances supérieur à la génération: son transistor SuperFIN. Selon Ruth Brain, une boursière Intel spécialisée dans le développement technologique et les interconnexions, la somme totale de tout des améliorations intranœuds apportées à la génération 14 nm seraient égalées par une augmentation des performances intranœuds de Ice Lake à Tiger Lake. C’est la valeur d’une génération d’améliorations «++», effacées de la table par le transistor SuperFIN.

Intel Intel estime que Tiger Lake offre une gamme plus large d’options de performances par rapport à la puissance que Ice Lake n’a jamais fait.

Cela pourrait également aider à expliquer la plus grande plage de puissance de fonctionnement de Tiger Lake, car le processeur «Willow Cove» de Tiger Lake est conçu pour une plage de puissance et de fréquence de fonctionnement plus large que les processeurs «Sunny Cove» à l’intérieur de Ice Lake.

Pour l’instant, cependant, il existe encore un méli-mélo de comparaisons de performances quelque peu vagues. Intel affirme que le cœur Xe intégré surpasse «90% des graphiques discrets du segment» et que la puce peut jouer à des jeux deux fois plus vite que le GPU Ice Lake intégré. (Cette dernière affirmation est basée sur une comparaison entre le Core i7-1065G7U et le Core i7-1185G7, en utilisant Tactiques d’engrenages à 1080p, paramètres moyens. Intel avait également fait des déclarations de performances initiales sur Tiger Lake l’année dernière.)

Intel affirme également que Tiger Lake propose un montage vidéo deux fois plus rapide et un montage photo 2,7 fois plus rapide que les produits concurrents. Le mois dernier, Intel a publié une vidéo expliquant comment Tiger Lake se comporterait dans des jeux allant de Battlefield V à la grille – mais sans fréquence d’images pour le sauvegarder. Pourtant, pouvoir jouer Borderlands 3, Far Cry New Dawn, et Hitman 2 sur les graphiques intégrés, et sur un PC fin et léger, est remarquable. Nous verrons si Intel peut nous en dire plus sur la comparaison du Core i7-1185G7 avec le Ryzen Mobile 4800U.

Tant que nous n’aurons pas d’ordinateurs portables à tester en interne, tout est académique. Il est probablement juste de dire que jusqu’à ce qu’Intel annonce son transistor SuperFIN, la comparaison entre le mobile Ryzen d’AMD et le Tiger Lake d’Intel était plutôt mauvaise pour Intel. Maintenant, le paysage pourrait être beaucoup plus compétitif.

