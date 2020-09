Intel lance des processeurs Intel Core de 11e génération qui équiperont les ordinateurs portables Dell, Asus, HP, Acer et plus

Tendance FP03 sept. 2020 16:02:57 IST

Intel a lancé ses processeurs Intel Core de 11e génération lors d’un événement de lancement en ligne «Something Big» le 2 septembre. En les qualifiant de «meilleur processeur au monde pour les ordinateurs portables fins et légers», les processeurs de 11e génération auront une excellente «efficacité énergétique» associée à des performances élevées et une réactivité rapide.

Intel a lancé Intel Core de 11e génération, le meilleur processeur au monde pour les ordinateurs portables fins et légers: https://t.co/xhA6UsRi9y pic.twitter.com/Fhuam5EUXk – Actualités Intel (@intelnews) 2 septembre 2020

Ces processeurs seront livrés avec des graphiques Intel Iris Xe qui ont reçu le nom de code «Tiger Lake» et la société a déjà établi un plan pour introduire la nouvelle puce dans les ordinateurs portables les plus récents et à venir. Selon Intel, plus de 150 conceptions basées sur les processeurs de 11e génération devraient sortir des maisons Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung et autres.

Intel a également publié sa nouvelle marque de plate-forme pour les conceptions d’ordinateurs portables Evo dans l’événement. Il y a plus de 20 modèles vérifiés qui devraient baisser cette année. Les ordinateurs portables dotés de certains indicateurs d’expérience clés (KEI) spécifiques pourront afficher le badge Intel Evo. Ce sont une «réactivité constante» dans le secteur des batteries, un temps de réveil ultra-rapide après le sommeil (en moins d’une seconde), des performances inlassables pendant neuf heures ou plus, des capacités de charge rapide. Cela comprend une charge de quatre heures en moins de 30 minutes sur les systèmes avec écrans FHD.

Les nouveaux processeurs Willow Cove sont construits sur la technologie de processus Intel SuperFin 10 nm qui atteindra pour la première fois la fréquence du processeur jusqu’à 4,8 GHz dans cette classe de processeurs. Pendant l’événement, Boyd Phelps, vice-président des groupes d’ingénierie client et d’ingénierie de conception d’Intel, a décrit SuperFin comme un nouveau «60 [nm] poly pitch transistor »qui augmente le courant de commande en raison d’un processus de grille plus large. Par conséquent, cela fournit finalement aux machines «une plus grande mobilité et une plus faible résistance au drain de source».

Alors que plusieurs appareils de 11e génération devraient être lancés cette année, CNN c’est noté comment plusieurs ordinateurs portables de 10e génération étaient en vente dans les entreprises. Il a répertorié Dell XPS 15, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 (14 pouces), Lenovo Yoga C940 et Dell Inspiron 15 3000 vendus à des prix réduits.

.

