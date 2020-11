Intel face à une concurrence qui le submerge: AMD, Nvidia + ARM, l’échec des mobiles, et maintenant Apple abandonne le navire

Intel fait pousser des nains. Ils l’ont fait surtout au cours des deux dernières années, à la fois en raison de leurs propres revers – Spectre et Meltdown, retards constants avec les améliorations lithographiques – et en raison du bon travail de leurs concurrents, qui laissent cette entreprise dans une position délicate.

Ceci est démontré par le nouvel AMD Ryzen 5000 qui est supérieur à tout ce qu’Intel a pour les PC de bureau, mais aussi par l’acquisition récente d’ARM par NVIDIA. Non seulement cela: à sa pertinence nulle dans le monde de la mobilité s’ajoute désormais la nouvelle ère Apple avec ses puces M1 basées sur l’architecture ARM, qui menacent non seulement cette partie de l’entreprise, mais le rôle de la même architecture x86-64 (avec AMD dans ce sac également) dans le monde des PC et des ordinateurs portables.

Intel repose sur ses lauriers

Il semble qu’Intel soit dans une léthargie profonde. Comme s’il s’était reposé sur ses lauriers. La firme qui dominait le monde des PC d’une main ferme était déjà confuse au cours de la dernière décennie en ratant l’occasion d’entrer dans l’iPhone et en sous-estimant la pertinence du monde mobile (comme presque tout le monde le faisait à l’époque).

Le problème est que ce domaine qui soutenait une partie de son entreprise est en train de vaciller. Elle le fait également sur plusieurs fronts qui se sont accumulés ces dernières semaines et qui mettent cette entreprise dans un rôle compliqué sur ces marchés qui dominaient.

Pour commencer, AMD, qui pendant des années était dans l’ombre d’Intel dans les processeurs (et de Nvidia sur les GPU). Cette firme a réussi à renverser la vapeur avec ses nouveaux processeurs AMD Ryzen 4000 dans les ordinateurs portables et AMD Ryzen 5000 dans les PC de bureau.

Chez Intel, ils n’ont même plus la consolation de dominer le jeu, car ces Ryzen 5000 ont également réussi égaler et même dépasser le meilleur d’Intel dans ce domaine, ce que nous avons déjà vu dans plusieurs analyses indépendantes et que nous pouvons probablement valider dans l’analyse de ces processeurs que nous publierons prochainement dans Engadget.

Il est particulièrement frappant de voir comment le retards constants lors du changement de nœuds lithographiques ils alourdissent leurs produits. L’éternel 14nm a accompagné plusieurs familles de processeurs Intel ces dernières années, et le saut promis à 10nm se fait désormais avec un compte-gouttes.

Les choses ils ne promettent pas grand-chose en terme de saut à 7 nm qu’ils ont également programmé, une lithographie qu’ils utilisent déjà dans AMD et qui est l’une des causes fondamentales de ce «dépassement par la droite» que ce dernier a fait à Intel ces derniers mois aussi bien dans les ordinateurs portables que les PC de bureau.

ARM est déjà de Nvidia, et son engagement envers les ordinateurs portables est à l’horizon

Le fabricant de cartes graphiques a diversifié ses activités ces dernières années, mais en 2020, il a roulé la couverture sur sa tête et investi 40 milliards de dollars pour acquérir ARM.

Cela suppose aussi une menace pour Intel (et AMD). Non pas en raison de sa domination absolue dans le domaine des appareils mobiles, mais en raison d’un engagement potentiel envers les PC et les ordinateurs portables à suivre dans le sillage de ce qu’Apple a fait avec son M1.

En fait, ARM a déjà montré certaines de ses cartes dans cette ambition, et ils viennent de présenter le nouveau Cortex-A78C pour ordinateurs portables comme cette nouvelle étape destinée à faire le saut des téléphones portables ou tablettes à des équipements beaucoup plus traditionnels lors du travail et de la production.

Le monde de le jeu semble toujours être un peu plus «sûr» de cette attaque de l’architecture ARM, mais tout pourrait changer si les chiffres qui commencent à être vus dans Apple et ses M1 sont confirmés.

La promesse de ces puces est énorme, et évidemment ARM et des fabricants comme Qualcomm ou Mediatek qui licencient leurs conceptions pourraient finir par développer des microprocesseurs. compétent pour les ordinateurs portables et même les ordinateurs de bureau avec des ambitions également dans le monde des jeux vidéo.

Ici, avoir Nvidia comme société mère est une garantie, car ils vivent éminemment dans le monde du jeu depuis des années, bien que ces dernières années, comme on dit ils ont mis les œufs dans différents paniers.

Apple et jamais auparavant aux puces Intel

La cerise sur ce sombre gâteau (du moins pour Intel) Apple l’a mis hier, qui a présenté ses nouveaux Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro avec la première promise de ses nouvelles puces ARM, l’Apple M1.

Jobs et Otellini étaient si heureux en 2005, mais les choses ont beaucoup changé avec l’annonce d’hier d’Apple.

Bien qu’il continue à vendre actuellement des équipements Intel, cette annonce représente le début d’une nouvelle ère pour Apple– Une solution dans laquelle Intel n’est plus votre partenaire classique dans le domaine des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Et aussi, une dans laquelle il y a pour le moment de très bonnes nouvelles pour les utilisateurs d’Apple, qui économiseront jusqu’à 425 euros sur certains modèles de ces équipes nouvellement présentées.

Cette annonce est une jamais auparavant pour Intel, qui n’accuse probablement pas trop de cette partie de l’entreprise – après tout, les Mac ont une petite part de marché par rapport au segment général des PC et ordinateurs portables Windows – mais qui est certainement retiré d’une alliance qui l’a amené quelque chose au-delà du bénéfice économique lui-même.

Le problème n’est pas seulement cela, et en fait il n’affecte pas seulement Intel. Si les promesses d’Apple sont tenues, nous sommes confrontés à des processeurs qui sont de véritables bêtes et pourrait dépasser la grande majorité des ordinateurs portables Du marché.

Si cela se produit, nous nous tenons devant un horizon menaçant pour Intel et AMD, car les deux pourraient être surpassés par une architecture ARM qui pourrait faire le saut définitif dans le monde des PC dans les années à venir.

Et pendant que tout cela se passe, chez Intel, il ne semble y avoir aucun signe que la situation va changer. Bien que ses intérêts aient de plus en plus migré vers le monde des grandes entreprises, des centres de données et des serveurs, ARM y constitue également une menace, et bien que ce changement prenne des années à se produire, L’attitude apparemment décontractée d’Intel n’invite pas à l’optimisme avec une entreprise qui passe trop de trains.