Intel Evo: c’est derrière le sceau de qualité des ordinateurs portables

Avec Evo, Intel a lancé un nouveau certificat pour les ordinateurs portables. Les appareils dotés d’un badge Intel Evo obtiennent de bonnes performances, un design mince, une facilité d’utilisation et une longue durée de fonctionnement. Ici, vous pouvez découvrir ce qu’il y a derrière en détail.

Gardez les yeux ouverts lors de l’achat d’un ordinateur portable! Quiconque, en tant que client, recherche un nouveau bloc-notes pour ses besoins doit se débattre avec une grande quantité d’informations techniques. Il est souvent difficile pour les profanes de comprendre quelles spécifications un appareil doit offrir pour répondre à leurs propres exigences.

Intel a également reconnu ce problème et a lancé la plate-forme dite Intel Evo depuis l’automne 2020. Au sens large, Intel Evo est une sorte de label de qualité pour les ordinateurs portables. Les clients qui achètent un ordinateur portable avec un certificat Intel Evo peuvent être assurés que certaines exigences minimales en termes de performances, d’accessibilité et d’exécution sont respectées. Pour ce faire, le fabricant de processeurs a élaboré un vaste catalogue d’exigences.

Intel Evo: la promesse de performances

Un ordinateur portable doit généralement être capable d’exécuter de manière fiable un large éventail de tâches de base. Cela commence par la navigation sur le Web, se poursuit par le visionnage de vidéos, la rédaction de textes, l’édition d’images et les appels vidéo, notamment au bureau à domicile. Intel a défini certaines exigences matérielles pour sa plate-forme Evo afin qu’il y ait suffisamment de performances disponibles à ces fins et qu’un travail fluide soit possible.

La cheville ouvrière sont les nouveaux processeurs Core i5 et Core i7 de 11e génération, qu’Intel appelle «Tiger Lake». Ceux-ci promettent non seulement des performances élevées avec une faible consommation d’énergie, mais sont également livrés avec un graphiques Intel Iris Xe intégrés équipé.

Les ordinateurs portables doivent également être équipés de l’interface de données rapide Thunderbolt 4. D’une part, cela permet un accès ultra-rapide aux données des disques durs externes, d’autre part, vous pouvez également connecter des moniteurs ou même des cartes graphiques externes et charger l’ordinateur portable via un câble USB-C.

L’interface de données Thunderbolt 4 fait partie des spécifications Intel Evo.

Pour une navigation rapide sur le Web, les ordinateurs portables Intel Evo doivent disposer d’un modem WLAN prenant en charge la dernière norme de transmission Wi-Fi 6. Il promet un Internet plus rapide et plus stable que les normes précédentes et, grâce à des mécanismes de réveil intelligents, devrait contribuer à une plus longue durée de vie de la batterie.

Matériel en un coup d’œil Intel Core i5 ou i7 de 11e génération

Puce graphique Intel Iris Xe

Au moins 8 Go de RAM

Au moins 256 Go de stockage SSD

Thunderbolt 4

Wi-Fi 6

Meilleure accessibilité avec Intel Evo

La performance n’est pas tout. Pour une utilisation mobile, les ordinateurs portables modernes doivent être minces, légers, accessibles et faciles à utiliser. En collaboration avec les fabricants, Intel a donc défini que les ordinateurs portables pour un badge Intel Evo doivent être plus minces que 15 millimètres et avoir des cadres d’affichage étroits. Cela rend les appareils relativement minces et faciles à transporter.

Le Lenovo Yoga 9i est un ordinateur portable 2 en 1 avec un badge Intel Evo.

Dernier point mais non des moindres, l’exigence du logo Intel Evo est un écran haute résolution. Avec une diagonale d’écran comprise entre 12 et 15,6 pouces, le minimum est une résolution Full HD. Grâce à un écran tactile, les appareils peuvent également être utilisés avec vos doigts au lieu d’une souris ou d’un pavé tactile. Pour les appels vidéo, des webcams avec au moins une résolution HD à 30 images par seconde (FPS) doivent être installées.

Afin de répondre aux exigences du travail mobile quotidien, les ordinateurs portables Intel Evo doivent également être prêts à être utilisés en mode veille en moins d’une seconde. La sécurité des données est assurée par un capteur d’empreintes digitales, une reconnaissance faciale ou un smartphone à proximité connecté via Bluetooth en tant qu’appareil fiable pour la connexion.

La mobilité en un coup d’œil Disponibilité opérationnelle depuis la veille en moins d’une seconde

Enregistrement via un capteur d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou un smartphone fiable

Conception mince

Écran tactile haute résolution

Webcam avec au moins 720p et 30 FPS

Intel Evo garantit de longues durées d’exécution

La batterie d’un bon ordinateur portable doit durer au moins un jour ouvrable. Rien n’est plus ennuyeux que lorsqu’il s’éteint au milieu d’une réunion. L’une des exigences les plus importantes auxquelles un ordinateur portable doit répondre pour obtenir un certificat Intel Evo est donc une longue durée de vie de la batterie. Les critères que le fabricant du processeur a fixés sont stricts:

Un ordinateur portable avec un écran Full HD allumé en permanence doit offrir une autonomie d’au moins neuf heures avec une luminosité de 250 nits. Si un fabricant installe un écran avec une résolution plus élevée, la durée de vie de la batterie requise diminue proportionnellement. Avec une résolution d’écran plus élevée, le temps d’exécution minimum requis est un peu plus modéré.

Si les choses se compliquent, un ordinateur portable Intel Evo doit être rechargé rapidement via la fonction de charge rapide. Les exigences exigent 30 minutes de charge pour une durée de fonctionnement de quatre heures.

Temps de fonctionnement en un coup d’œil Au moins 9 heures d’autonomie avec Full HD et 250 nits

Charge rapide: 30 minutes de charge pour 4 heures d’autonomie

Chargement via USB-C (Thunderbolt 4)

Conclusion: recherchez le logo Intel Evo

Les ordinateurs portables Intel Evo offrent de bonnes performances, un design mince, sont faciles à utiliser et ont une longue durée de fonctionnement. Si vous l’appréciez et ne souhaitez pas évaluer d’innombrables configurations matérielles, vous pouvez simplement rechercher le logo Intel Evo dans les magasins.