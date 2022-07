Intel et MediaTek concluent un partenariat de fonderie, MediaTek pour utiliser Intel Foundry Services

26 juillet 2022 09:46:56 IST

Intel et Mediatek ont ​​récemment annoncé avoir formé un partenariat stratégique pour fabriquer puces utilisant Intel Foundry Services‘ (IFS) technologies de procédés avancés.

Selon une déclaration partagée par Intel, l’accord est conçu pour aider MediaTek à construire une chaîne d’approvisionnement plus équilibrée et résiliente grâce à l’ajout d’un nouveau partenaire de fonderie doté d’une capacité importante aux États-Unis et en Europe. L’année dernière, Intel avait également annoncé un partenariat similaire avec Qualcomm.

Jusqu’à l’année dernière, Intel concevait et fabriquait ses propres puces. L’année dernière, la société a décidé d’ouvrir ses installations de fonderie à d’autres concepteurs de SoC et a lancé Intel Foundry Services.

IFS propose une large plate-forme de fabrication avec des technologies optimisées pour des performances élevées, une faible consommation d’énergie et une connectivité permanente, construites sur une feuille de route qui s’étend des transistors FinFET tridimensionnels éprouvés en production aux percées de nouvelle génération.

MediaTek prévoit d’utiliser Technologies de processus Intel pour fabriquer plusieurs puces pour une gamme d’appareils de périphérie intelligents.

« En tant que l’un des principaux concepteurs de puces sans usine au monde, alimentant plus de 2 milliards d’appareils par an, MediaTek est un partenaire formidable pour IFS alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance », a déclaré le président d’IFS, Randhir Thakur.

« Nous avons la bonne combinaison de technologie de processus avancée et de capacité géographiquement diversifiée pour aider MediaTek à fournir le prochain milliard d’appareils connectés dans une gamme d’applications », a ajouté Thakur.

NS Tsai, vice-président senior de l’entreprise Platform Technology & Manufacturing Operations chez MediaTek, a déclaré : « MediaTek a depuis longtemps adopté une stratégie de multi-sourcing. Nous avons un partenariat commercial de carte de données 5G existant avec Intel, et étendons maintenant notre relation à la fabrication d’appareils de périphérie intelligents via Intel Foundry Services. Avec son engagement dans des extensions majeures de capacité, IFS apporte de la valeur à MediaTek alors que nous cherchons à créer une chaîne d’approvisionnement plus diversifiée.

IFS a un avantage majeur à partir de maintenant, en raison du fait qu’ils sont basés dans l’hémisphère occidental. Avec une majorité de la fabrication actuelle de silicium provenant de l’hémisphère oriental de pays comme Taïwan, la Chine et la Thaïlande, des problèmes tels que le les pénuries de puces étaient inévitablessurtout quand quelque chose d’aussi perturbateur que la pandémie actuelle aurait eu lieu.

Intel prévoit d’anticiper la situation et d’aider les entreprises à diversifier leurs portefeuilles en proposant ses services aux États-Unis et en Europe. La société a déjà annoncé son intention d’étendre ses sites existants aux États-Unis et prévoit également d’ajouter de nouveaux sites de fabrication et de conception dans l’Ohio aux États-Unis et en Allemagne.

