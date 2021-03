Intel devra débourser 2,18 milliards de dollars pour contrefaçon de brevet de VLSI, qui n’a jamais lancé de produit

Un jury du Texas a ordonné que Intel a payé 2,18 milliards de dollars pour avoir enfreint deux brevets décrivant des mécanismes pour minimiser la consommation d’énergie de la puce.

Les brevets appartiennent à VLSI Technology LLC, une startup créée il y a quatre ans et qui Intel n’a pas un seul produit disponible et aucune source de revenus au-delà de ces poursuites pour contrefaçon de brevet.

Troll de brevet en vue?

Les brevets qui, selon le procès, ont été violés par Intel appartenaient auparavant à la société néerlandaise NXP Semiconductors, qui à son tour s’est séparée de Philips en 2006. NXP a acquis ces brevets lors de l’acquisition de la société Freescale Semiconductor. (qui à son tour a été dérivée de Motorola) en 2015.

Intel a affirmé que Je n’avais pas copié ces techniques et qu’il avait créé des mécanismes plus sophistiqués pour résoudre les deux problèmes envisagés dans ces brevets, mais le jury ne semblait pas convaincu de cet effort.

L’avocat d’Intel, William Lee, a expliqué que VLSI « Il a attrapé deux brevets sur une étagère qui n’avait pas été utilisé depuis 10 ans et a dit: ‘Nous voudrions 2 milliards pour eux.’ « . Pour cet avocat, le procès «scandaleux» de VLSI est un énorme fardeau pour les «vrais innovateurs». L’entreprise fera appel de la décision du jury.

De son côté, en VLSI ils ont accusé Intel d ‘ »aveuglement volontaire ». Aux États-Unis, une personne peut être accusée de contrefaçon de brevet même si cette personne ou entité prétend qu’elle ne savait pas qu’il y avait des brevets relatifs. Le jury n’a vu aucune volonté dans l’attitude d’Intel, ce qui aurait porté le prix à un montant encore plus élevé.

L’affaire révèle une fois de plus comment le soi-disant péjoratif Les « trolls de brevets » agissent souvent comme ça pour gagner de l’argent en utilisant les brevets de manière agressive: Ils ne profitent pas de ces brevets pour développer des produits, mais essaient plutôt de trouver des entreprises qui les ont violés afin de les poursuivre en justice.

Le cas de VLSI Technology LLC est curieux car son nom est presque identique à celui de la mythique VLSI Technology, Inc. créée en 1979 par des ingénieurs du légendaire Fairchild Semiconductor et Xerox Parc. Elle a fini par être un investisseur majeur dans la création d’ARM Ltd, mais son activité s’est évanouie.

Philips l’a acheté en 1999, et NXP s’est par la suite séparé de la société mère et a pris VLSI avec elle, qui est réapparue en tant que LLC (une société à responsabilité limitée). pas de produits ou sources de revenus apparents, comme l’a souligné Intel. Cela ressemble plus à une entreprise dépendante de NXP mais dédiée à des litiges avec ceux qui tentent de violer le catalogue de brevets dont ils disposent.

Via | Bloomberg