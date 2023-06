Intel dévoile sa dernière gamme professionnelle de GPU, les GPU Intel Arc Pro A60 et Pro A60M

IBM ThinkCentre M90a Intel® Core i5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Écran tactile 8 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD PC All-in-One Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Noir

Ordinateur de bureau tout-en-un élégant et haut de gamme avec fonctions de sécurité amélioréesHautes performancesSuperbe écran Full HD et prise en charge du Wi-Fi 6Conception compacteFabriqué de manière durable et économe en énergie <b>Conçu pour la vie professionnelle moderne</b><br/> Découvrez le ThinkCentre M90a Gen 3 tout-en-un, un ordinateur de bureau haut de gamme pour le monde du travail actuel.<br/>Élégant, sécurisé et intelligent, il est équipé de processeurs allant jusquau modèle Intel® Core i9 de 12e génération avec la plateforme Intel vPro® et les cartes graphiques NVIDIA® en option.<br/>Alors que la suppression du bruit par intelligence artificielle et la technologie audio Dolby Atmos® améliore vos visioconférences, les stations daccueil pour téléphone et clavier permettent déconomiser de lespace sur le bureau.<br/><br/><br/><b>Protection de vos données, vos idées, etc.</b><br/> ThinkCentre saccompagne de ThinkShield, une solution de sécurité de bout en bout combinant matériel, logiciels et services de pointe.<br/>Lordinateur tout-en-un ThinkCentre M90a Gen 3 exploite également la plateforme Intel vPro® Enterprise pour une protection matérielle améliorée.<br/>Le système Smart USB Protection basé sur le BIOS ainsi que le cache de confidentialité de la webcam offrent une couche de protection supplémentaire.<br/><br/><br/><b>Les réunions ne seront plus jamais comme avant</b><br/> Avec la première caméra inclinable du marché et une base de conférence téléphonique en option, chaque réunion se déroule de manière plus transparente.<br/>Les microphones numériques longue portée à 360 degrés utilisent lIA pour supprimer les bruits de fond gênants.<br/>Par ailleurs, les 4 haut-parleurs Harman® et la connectivité USB-C ultra-rapide apporte encore plus de clarté et de richesse à vos réunions, alors quun simple clic suffit pour lancer Microsoft Teams.<br/><br/><br/><b>Plus intelligent, plus silencieux, mieux refroidi</b><br/> Grâce à notre système de refroidissement intelligent (ICE) 4.0, le ThinkCentre M90a Gen 3 tout-en-un dispose de différents modes dalimentation adaptés à tous vos besoins informatiques.<br/>Augmentez la puissance jusquà 15 %, réduisez le bruit normal du système de trois décibels ou optez pour un refroidissement maximal.<br/>Ce PC particulièrement moderne dispose également dune détection de présence humaine intelligente en option qui sait quand vous êtes absent, pour améliorer le niveau de sécurité et defficacité énergétique.<br/><br/><br/><b>Une fiabilité poussée à lextrême</b><br/> En plus de nos tests rigoureux réalisés en interne, le ThinkCentre M90a Gen 3 tout-en-un a été soumis à 12 normes de robustesse de niveau militaire et à plus de 200 contrôles de qualité pour garantir un fonctionnement dans des conditions extrêmes.<br/>Ces tests sont conduits dans des conditions intenses, sur les terres sauvages de lArctique et dans les tempêtes de sable du désert, pour garantir leur résistance aux températures...